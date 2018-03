Für manche ist der Winter bereits mit dem meteorologischen Frühlingsbeginn am 1. März vorbei. Astronomisch ist es am 21.15, 17.15 Uhr so weit. Für die Straßenmeisterei schon in dieser Woche. Auch wenn es noch einmal kalt wird, so viel Schnee, dass es noch einmal zu Verwehungen kommen könnte, erwartet niemand mehr.