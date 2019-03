Nordsachsen/Mügeln

Bei leichtem Nieselregen startete am Donnerstag in Mügeln die digitale Zukunft: Landrat Kai Emanuel (parteilos) konnte zusammen mit dem Beauftragten für Informationstechnologie des Freistaates Sachsen, Thomas Popp, sowie Vesta von Bossel, Vorstandsbeauftragte für den Breitbandausbau bei der Telekom, den Startschuss für dem Glasfaser-Ausbau in Nordsachsen geben.

„Der Breitbandausbau ist die größte Investition in der Geschichte unseres Landkreises“, sagte Emanuel. Bis Ende Mai sollen nun in sechs Ausbaugebieten die Bagger rollen.

Neue Verlegetechnik soll Bauzeit verkürzen

Die Zukunft begann mit einem kleinen Einschnitt: Eine spezielle Fräsmaschine legte einen schmalen Graben im Mügelner Asphalt frei. Das sogenannte Trenching-Verfahren, aus dem Englischen für „Graben“ oder „Einschnitt“, soll die Bauzeiten deutlich verkürzen, weil aufwendiges Baggern entfällt.

Verlegt werden die Glasfaserkabel darin stückweise. Die feinen Lichtwellenleiter sollen weit höhere Bandbreiten als bisher ermöglichen: Laut Telekom seien bis zu ein Gigabit pro Sekunde beim Herunterladen von Daten damit möglich.

Rund 40.000 Haushalte und 3.000 Betriebe profitieren

Rund 40.000 Haushalte, etwa 3.000 Betriebe und 71 Schulen in 28 Kommunen des Landkreises sollen dafür einen Glasfaser-Anschluss erhalten. Im gesamten Ausbaugebiet werden dafür mehr als 800 Kilometer Glasfaser verlegt. Über 1.000 Kilometer Tiefbau sind notwendig, rund 900 neue Glasfaser-Verteiler werden aufgestellt.

Er wünsche der Telekom viel Spaß bei der Abarbeitung dieses Auftrages, scherzte Landrat Emanuel über die Dimensionen. Ausgebaut werden alle Bereiche des Kreises, die noch nicht mit Bandbreiten von 30 Megabit versorgt sind. „Ich würde mich freuen, wenn wir Ende nächsten Jahres die letzten weißen Flecken angeschlossen haben“, sagte er.

Erste Anschlüsse ab Mitte des Jahres verfügbar

Geplant sei, dass bereits Mitte des Jahres die ersten Kunden ans Netz genommen werden, sagte Telekom-Vertreterin Vesta von Bossel. „Ländlicher Raum und schnelles Internet schließen sich nicht aus“, denn auch hier sei es ein wichtiger Standortvorteil, um Arbeitsplätze, aber auch medizinische Versorgung, Lebensqualität und Bildung zu sichern.

Das bestätigte der gastgebende Mügelner Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler): „Wir haben Ortsteile, die sind manchmal noch mit Kilobit versorgt, da ist die Brieftaube schneller“, sagte er und dankte der Bundes- und Landesregierung dafür, dass sie die Mittel für den Ausbau bereitstellen.

Größte Investition in der Landkreisgeschichte

94 Millionen Euro kostet der, er wird zu 90 Prozent aus Fördermitteln von Bund und Land finanziert. So stammen 25 Millionen Euro aus dem Programm „Digitale Offensive Sachsen“.

„Die Verantwortlichen des Landkreises haben die Zeichen der Zeit erkannt, denn die Breitbandversorgung ist die Eisenbahn des 21. Jahrhunderts“, beglückwünschte der Landesbeauftragte Thomas Popp die Macher in Nordsachsen. Der Breitbandausbau sei maßgeblich für das wirtschaftliche Gedeihen der Region, aber auch die Bildung werde profitieren.

Der Landkreis hatte 2015 in Absprache mit den Bürgermeistern den Breitbauausbau vorangetrieben. Laut Emanuel arbeiteten bis zu acht seiner Mitarbeiter allein daran, den Ausbau im Landkreis zu koordinieren.

Von Manuel Niemann