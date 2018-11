Region Oschatz

Der Klimawandel hinterlässt immer mehr deutliche Spuren, aber immer weniger Sporen. Die anhaltende Trockenheit in den zurückliegenden Monaten führt zur magersten Pilzernte, die die Collm-Region je erlebt hat.

Wer auf seinen Steifzügen durch die Dahlener Heide und den Wermsdorfer Wald Champignons, Rotkappen oder Halimasch ergattern kann, ist ein echter Glückspilz. Mit der mehr oder minder üppigen Ausbeute im Korb lohnt sich der Gang zum örtlichen Fachmann, denn nicht jeder augenscheinlich genießbare Pilz ist ungiftig. Wenn es Ihnen nach dem Abendessen schlecht geht, kann es daran liegen, dass der letzte Pilz in der Pfanne schlecht war. Manchem ist auch das letzte Pils am Abend zuvor nicht bekommen. Ganz egal ob Pilzpfanne oder Pils-Fahne, ein guter Berater ist in beiden Fällen Gold wert. Die einen blättern im Bestimmungsbuch, um den Knollenblätterpilz auszuschließen, die anderen stehen hinterm Tresen, zapfen noch eins, achten dabei jedoch nicht auf Lamellen und Färbung, sondern auf eine richtige Blume. Ob Sie zum Pils-Berater oder zum Pilz-Berater gehen, ist Geschmackssache.

Mit den Pilzen geht die Zahl der Pilzberater zurück. Das ist schade, denn der Blick in die einschlägige Fachliteratur eröffnet dem Menschen neue Perspektiven. So können zum Beispiel jene, die mit Vorliebe Hasskommentare im Internet hinterlassen, ihrem Hobby mit der entsprechenden Weiterbildung weitere Facetten verleihen. Wer andauernd pöbelt, dem gehen schnell die Schimpfwörter aus. Kleiner Tipp: Dann schaut doch mal ins Pilzlexikon, ihr Filzigen Milchlinge, ihr Gedrungenen Wulstlinge, ihr Breitblättrigen Holzrüblinge.

Von Christian Kunze