Oschatz

Davon träumen Models überall auf der Welt, die Oschatzerin Josefin Leistner (geborene Donat) hat es geschafft: Im Jahr 2014 wurde sie zur „Miss Universe Germany“ gewählt. Seit reichlich einem Monat lebt die 24-Jährige nun mit ihrem Mann Toni und Töchterchen Clara in der englischen Hauptstadt London. Im OAZ-Interview erinnert sich die junge Frau an ihre Zeit bei der Oschatzer Modenacht und hat auch noch ein paar Tipps als Expertin für den Laufsteg parat.

Haben Sie sich in London gut eingelebt?

Alle Kisten sind ausgepackt, die Möbel bestellt. Aber es gibt natürlich auch hier mehrwöchige Lieferfristen. Mit dem Auto fahren tue ich mich etwas schwer – wegen des Linksverkehrs. Noch traue ich mich nicht, durch London zu fahren.

Oschatz feiert heute Modenacht. Wäre das nicht was für Sie als ehemalige Miss Universe Germany?

Ich wäre sehr gern dabei gewesen. Man trifft immer bekannte Gesichter und es gibt leckere Snacks und Getränke. Wir hatten tatsächlich überlegt zu kommen. Es ist aber leider was dazwischen gekommen.

Im Jahr 2015 haben Sie die Oschatzer Modenacht zusammen mit Stefan Bräuer moderiert. Welche Erinnerungen haben Sie daran?

Ich war damals tatsächlich sehr überrascht, als die Organisatoren der Modenacht mich gefragt haben. Gleichzeitig habe ich mich sehr darüber gefreut, mal etwas Neues auszuprobieren. Stefan hat mir damals durch seine Erfahrung sehr geholfen. Ich habe danach viel positives Feedback bekommen und hätte im Jahr darauf gern wieder mitgewirkt – wäre ich nicht schwanger gewesen.

Welche Tipps geben Sie den Models, die heute in Oschatz auf dem Laufsteg unterwegs sein werden?

Da wir nicht in New York oder Paris sind, ist es ganz wichtig, dass sie einfach lachen und Spaß an der Sache haben. Durch mein Mitwirken in den Jahren zuvor weiß ich, dass man zum Teil viel Zeit für Choreos und Co von seiner Freizeit opfern muss. Deswegen ist es umso wichtiger, Spaß an der ganzen Sache zu haben.

Welche Mode favorisieren Sie persönlich für die bevorstehende Herbst-/Wintersaison?

Seitdem ich eine Tochter habe, kaufe ich mehr für sie als für mich ein. Deswegen bin ich kaum informiert, was jetzt so in ist. Ich glaube aber, karierte Hosen und Animals Prints (Stoffdrucke, die Tierhäuten oder Tierfellen nachempfunden sind, d. Red.) sind total im Trend. Ich mag beides, finde es aber immer wichtig, sich nicht zu verkleiden. Man sollte nicht jedem Trend hinterherjagen, sondern lieber die Sachen kaufen, die einem gefallen.

Von Frank Hörügel