Collm-Region. Traditioneller Dreikampf in der Oschatzer Döllnitz-Sporthalle Am Stadthaus: Rund 200 Schüler der Collm-Region traten dort am Mittwoch in den Disziplinen Medizinball-Stoßen, Seilspringen und Dreier-Hopp gegeneinander an. Wer besondere Kraft unter Beweis stellen wollte, konnte sich zudem in Klimmzügen versuchen.

Der Wettbewerb der Klassenstufen 7 bis 10 unter der dem Motto „Wer ist der stärkste Junge und wer ist das sportlichste Mädchen?“ findet bereits seit über 20 Jahren statt. In diesem Jahr waren unter der Federführung der Sächsischen Bildungsagentur und des Neigungskurses Sportspiele der Oschatzer Oberschule „Robert Härtwig“ die Kinder ais eben dieser, aus den Oberschulen Mügeln, Wermsdorf und Naundorf sowie vom Thomas-Mann-Gymnasium und der Rosenthal-Lernförderschule dabei.

Neben den jeweiligen Fachlehrern für den Sportunterricht an den Bildungseinrichtungen bereicherten ehemalige Sportlehrer als Kampfrichter die Veranstaltung, unter ihnen der frühere Schulsportkoordinator Hartmut Glöckner.

Prämiert wurden die Leistungen im Einzelwettbewerb und in einer Gesamtwertung. Das Punktesystem erlaubte dabei, dass man als Gesamtsieger aus dem Kräftemessen herausgehen konnte, selbst dann wenn man in einer einzelnen Leistung deutlich schlechter abgeschnitten hat als ein Mitschüler.

Von Christian Kunze