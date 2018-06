Mügeln

Mit diesem Geschenk haben es die Schüler der zehnten Klasse der Goetheschule Mügeln geschafft, dem Ziel der Stadt, eine „Bankenstadt“ zu werden, noch ein Stück näher zu kommen. Denn die Überraschung von den Schülern für ihre Schule, die sie zehn Jahre lang besuchen konnten, war eine Bank: die 38. in Mügeln. „Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, was die Schule gebrauchen könnte und was auch in Erinnerung bleibt. Schließlich kam uns die Idee, eine Bank zu bauen“, sagt Klassensprecherin Stella Gasch. Dabei bekamen die Schüler Unterstützung von einem Vater mit einer eigenen Metallbau-Firma.

Anstrich durch die Schüler

„Einen Anstrich bekam die Bank durch die Schüler“, ergänzt Stella Gasch. Bereits vor Jahren war es eine Tradition an der Schule, dass die Schüler ein Abschlussgeschenk überreichen. Diese Tradition schlief ein, soll nun aber wieder zu neuem Leben erweckt werden. „Heute Abend findet im O-Schatz-Park in Oschatz das Abschlussfest statt. Hier werden die Zeugnisse überreicht und ein Programm ist vorbereitet. Wir haben eine Tombola mit kleinen Preisen. Der Erlös geht an den Schulleiter Gunter Hausburg für die Pflege der Bank“, sagt Klassenlehrerin Anke Heide und Schulleiter Hausburg ergänzt: „Es ist eine Klasse, die hier tiefe Spuren mit ihren Abschlussergebnissen hinterlassen hat. Viele Schüler konnten mit der Goethe-Urkunde ausgezeichnet werden. Es ist eine Klasse, auf die man gerne zurück blicken wird – auf die Theatergruppe, die Verschönerungsarbeiten und den Erfolg bei der Bewertung der besten 9. Klasse durch die IHK.“

Von Kristin Engel