Dahlen

Zur Premiere war am Dienstag eine 7. Klasse aus Mockrehna in der Heidestadt zu Gast. Nach einer Schlossführung mit Karl Berger spielte sich der größte Teil der etwas anderen Wissensvermittlung im Keller ab, also fast ohne Licht.

Naheliegende Konsequenzen eines Stromausfalls waren schnell geklärt: Licht geht nicht, der Fernseher auch nicht. Ein Schüler meinte, dass er den Toasters vermissen werde, während andere erkannten, dass man irgendwann das Smartphon nicht mehr aufladen könnte. Von den Mitnetz-Kursleitern kam der Hinweis, über die Auswirkungen auf Gesundheitswesen und Banken sowie die öffentliche Sicherheit nachzudenken.

Stromausfälle trifft Deutsche statistisch nur eine Viertelstunde pro Jahr

Tatsächlich bedarf die Beantwortung dieser Fragen einiger Fantasie, hat doch ein Deutscher im Schnitt pro Jahr nur rund eine Viertelstunde ohne Strom zu überstehen. Dese Statistik wurde durch eine kleine Umfrage zu Beginn des theoretischen Teils des Projekttage bestätigt: Einen Stromausfall hat jeder schon einmal erlebt, meist aber nur für Minuten. Zwei Tage, wie nach Orkan „Friederike“ sind so gesehen ein besonderes Ereignis.

Nach dem Gespräch über die Folgen solche eines Blackouts sollten die Schüler in kleinen Gruppen kurze Stegreifstücke erarbeiten, in denen geschildert wird, welche Probleme es am vierten Tag ohne Strom geben könnte.

Spielszenen werfen neue Fragen auf

Ein Fragenkomplex, der dabei unwillkürlich auftaucht ist, was man isst, wo man die Nahrungsmittel herbekommt und wie man sie zubereitet. „Ihr würdet jetzt also ein offenes Feuer machen – in der Wohnung“, hakte ein Projektbetreuer nach. An dieser Spielszene ließ sich dann noch darüber diskutieren, wie die Feuerwehr in Zeiten ohne Strom ihre Aufgaben erfüllt und wie man sie alarmieren könnte.

Küche bleibt beim Blackout-Projekt kalt

Die Frage nach der Essenszubereitung konnten die Mockrehnaer ganz anschaulich selbst beantworten. Einkaufen mussten sie nicht, die Zutaten wurden geliefert, aber die Küche blieb kalt. Also wurden Sandwiches und Salate zubereitet.

„Granatapfel kaufe ich sonst auch“, sagte Helena (13), die beim Zubereiten des Obstsalates mitarbeitete. Das Projekt fand sie in Ordnung: „So coole Sachen wie ein Rollenspiel kommen in der Schule eher selten vor“. Klassenlehrerin Elke Fischer würde wieder an diesem Projekt teilnehmen: „Für die 7. Klasse ist das Thema interessant aufgearbeitet“.

Von Axel Kaminski