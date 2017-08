Schuppenbrand in Mutzschen – Feuer schnell gelöscht

Mutzschen. Am späten Dienstagnachmittag wurde gegen 17.30 Uhr die Feuerwehr Mutzschen alarmiert, um den Dachstuhlbrand eines leer stehenden Gebäudes zu löschen. Was so, laut Einsatzleiter Markus Beiler, im Einsatzbefehl stand, war Grund genug auch die Kameraden aus Zschoppach anzufordern und die Drehleiter aus Grimma. Einsatzort war die Dr.-Robert-Koch-Straße , sodass einheimische Kameraden befürchteten, ein Nebengebäude der Grundschule sei betroffen.

Die Feuerwehr Quelle: Frank Schmidt

Tatsächlich aber brannte in einem angrenzenden, jedoch verwilderten Gartengrundstück ein Schuppen, den Beiler noch als ehemaligen Jugendclub kennt. Die Flammen im Inneren des Schuppens, der sonst von Gebüsch umgeben nur schwer auszumachen ist, konnten rasch gelöscht werden konnten, weshalb es auch für das Drehleiter-Fahrzeug auf halbem Weg Entwarnung gab.

Da nach Angaben von Beiler in dem Schuppen keine Medien anliegen, die auf einen technischen Defekt als Brandursache hinweisen könnten, sei wohl abermals von Brandstiftung auszugehen, denn der Schuppen war nicht das erste Mal Ziel für einen Löschangriff gewesen, bestätigte er.

Von fsw