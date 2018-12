Collm

Die Wände stehen bereits, aber von oben regnet es noch rein: Seit mehreren Wochen gibt es am Albertturm auf dem Collm eine unvollendete Schutzhütte. „Einladend für die Gipfelbezwinger“, findet der Luppaer Uwe Zabell, der die Einrichtung des Sachsenforstes bei seinen Ausflügen im Wermsdorfer Wald entdeckt hat. Wie schon die Hütte Sauhausdickig oder die Blockhütte am Schwarzwildgatter sei nun auch diese eine willkommende Einladung, meint er und lobt die Initiative des Forstbezirkes.

Forstbezirk wegen Sturmschäden und Borkenkäferplage vollauf beschäftigt

Damit Wanderer und Ausflugsgäste hier bald auch geschützt eine Pause einlegen können, bietet der Luppaer an, die Fertigstellung mit einer Spende in Höhe von 100 Euro zu unterstützen. Zabell hofft dabei auf Nachahmer: „Sicherlich sehen es andere Naturfreunde ebenso.“ Der Forstbezirk Leipzig, zu dem der Wermsdorfer Wald gehört, lehnt das allerdings dankend ab. „Spenden sind nicht erforderlich“, versichert Sprecherin Christiane Wolfram und bittet um Verständnis für die derzeit noch halb fertige Hütte. Durch die Borkenkäferplage in Folge der Dürre sowie die Sturmschäden sei man in diesem Jahr im Forstbezirk an die körperlichen und monetären Grenzen gestoßen. „Das Dach ist eines der prioritären Projekte im Frühjahr 2019“, kündigt Christiane Wolfram an und fügt hinzu: „Es wird dann eine offizielle Einweihung geben, die wir zwar gern noch in diesem Jahr gemacht hätten, aber leider auch aus Personalmangel verschieben mussten.“

Trotz Einschränkungen konnte Waldgebiet des Jahres Besucher empfangen

Beachtenswert sei, dass das Waldgebiet des Jahres – der Wermsdorfer Wald – trotz der Herbststürme des vergangenen Jahres und Friederike im Januar ungebrochen seine Besucher empfangen konnte, unterstreicht Uwe Zabell. Trotz teilweiser Einschränkungen seien dank der Waldbesitzer und des Sachsenforstes die Wege für das Erlebnis Wermsdorfer Wald freigewesen. Hinzu kamen interessante Veranstaltungen, so der Luppaer.

Von Jana Brechlin