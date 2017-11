Schutzplanke in Neusornzig vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr abgelehnt

Neusornzig. In hohem Bogen flog eine 33-Jährige am Mittwochabend in der Leisniger Straße mit ihrem Chrysler über einen Maschendrahtzaun, nachdem sie aufgrund zu hoher Geschwindigkeit aus einer Kurve getragen wurde. Das Fahrzeug landete im Vorgarten von Polizist Carsten Richter. Durch die Wucht des Aufpralls auf zwei abgestellte Fahrzeuge verlor das Auto anschließend Bodenkontakt, schoss drei Metern in die Höhe und krachte gegen die Hauswand (wir berichteten). Richter befürchtete bereits vor drei Jahren beim Ausbau der Straße schlimme Verkehrsunfälle und forderte eine Leitplanke vor seinem Anwesen. Doch die Bauleitung lehnte damals ab.

Amt: Schutzplanke ist entbehrlich

Isabel Siebert, Pressesprecherin beim Sächsischen Landesamt für Straßenbau und Verkehr, begründete am Freitag gegenüber der Oschatzer Allgemeinen, warum der Bau einer Leitplanke für das Amt keinesfalls infrage kommt. Innerorts werden beziehungsweise sollten zunächst geringere Geschwindigkeiten gefahren werden, so dass eine Schutzplanke entbehrlich sei. Schutzplanken werden nach ihren Angaben in Ortslagen grundsätzlich nicht gebaut, denn dort gebe es ja auch alle paar Meter eine Grundstückseinfahrt. Siebert weiter: „Das heißt, so eine Schutzplanke kann ihre Schutzfunktion gar nicht entfalten.“ Darüber hinaus würden Schutzplanken nur dort angebracht, wo es ein ganz besonders hohes Risiko gebe, dass dort ein schwerer Verkehrsunfall passieren könnte. Dies sei insbesondere außerhalb geschlossener Ortschaften mit hoher gefahrener Geschwindigkeit, mit Kurven und Straßenbäumen gegeben. Und dies sei in der Regel innerorts nicht gegeben.

Von Heinz Großnick