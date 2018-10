oschatz/riesa

Die Überraschung war Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) gelungen. Zur Ratssitzung präsentierte er am Mittwochabend stolz den Mietvertrag der Stadt Oschatz mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben für das Bahnhofsgebäude. Die Bundesanstalt will hier den Zoll unterbringen.

Mietvertrag in Riesa läuft aus

Details erfuhr die OAZ auf Nachfrage von Maximilian Hempel vom Hauptzollamt Dresden. Den Hintergrund für den Mietvertrag in Oschatz erklärt er so: „Für das Gebäude der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamtes Dresden in Riesa läuft in naher Zukunft der Mietvertrag aus.“ Im Rahmen des Erkundungsverfahrens habe das Hauptzollamt ein Angebot der Stadt Oschatz erhalten, sich in das Bahnhofsgebäude einzumieten.

Der endgültige Einzug der Zollbeamten werde jedoch voraussichtlich erst im Jahr 2020 geschehen, da vorher umfangreiche Sanierungsarbeiten nötig seien. Hempel: „Der dafür erforderliche Bauantrag wurde durch die Stadt bereits gestellt.“

17 Zollbeamte ziehen nach Oschatz

Das Hauptzollamt Dresden wird das Gebäude nach seinen Angaben zur Unterbringung von Büros und Garagen nutzen. „Die 17 Kollegen der FKS Riesa werden dann nach Abschluss der Bauarbeiten an den Standort Oschatz umziehen“, erläutert Maximilian Hempel.

„Unser Herzensprojekt ,Sanierung des Bahnhofsgebäudes’ ist auf der Zielgeraden“, freut sich auch Anja Seidel, Pressesprecherin der Stadt Oschatz. Die Döllnitzbahn GmbH wird sich im Mittelteil des Gebäudes einmieten und dort eine sogenannte Mobilitätszentrale einrichten. Hier sollen unter anderem Fahrkarten für die Bahn verkauft werden. Außerdem soll es ein Imbissangebot, Zeitungen und Zeitschriften sowie Souvenirs geben. Pressesprecherin Seidel: „Wir freuen uns, dass der Mietvertrag unterschriftsreif ist.“ Am Dienstag kommender Woche soll er feierlich unterzeichnet werden. Und auch der Termin für die Einweihung der Mobilitätszentrale steht bereits fest. Am 7. Dezember soll dieses komfortable Angebot für Bahnreisende in Betrieb genommen werden.

Kauf des Bahnhofsgebäudes vor zwei Jahren

Vor reichlich zwei Jahren hat die Stadt Oschatz das Bahnhofsgebäude für 32 000 Euro erworben. Die Immobilie befand sich nach mehrjährigem Leerstand in einem schlechteren Zustand, als es die Stadt erwartet hatte. Allein im ersten Bauabschnitt wird mit Sanierungskosten von etwa 1,3 Millionen Euro gerechnet. Der Zweckverband Nahverkehrsraum Leipzig, der für die Stadt Leipzig, die Landkreise Leipzig und Nordsachsen zuständig ist, unterstützt die Stadt Oschatz bei Sanierung des Bahnhofsgebäudes.

Von frank hörügel