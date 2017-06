Oschatz. Die Mitglieder und Mitarbeiter der Oschatzer Verkehrswacht sind sauer. Seit vielen Jahren bewirtschaftet die Verkehrswacht den Verkehrsgarten und den Übungsplatz an der Döllnitz. Nie hatte es auf dem Areal einen Zwischenfall gegeben. Auch als die ersten Mitarbeiter am Mittwochmorgen auf dem Gelände eintrafen, schien die Welt noch in Ordnung. Doch schnell wurde klar: In der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch waren Kriminelle auf dem Gelände gewesen und waren in den Container der Verkehrswacht eingebrochen.

„Ich zähle mal auf, was in der Nacht alles verschwunden ist“, sagt Henry Schomaker. Er ist nicht nur langjähriges aktives Mitglied der Verkehrswacht, sondern auch Verantwortungsträger im Vorstand. „Es fehlen Rasenmäher, Motorsensen, Benzinkanister, Harken, Heugabel, Sägen, Äxte, Schubkarre und Werkzeug. Man könnte meinen, der Einbrecher will einen Hausmeisterservice aufmachen“, so Schomaker. Fahrräder und Verkehrsmaterial waren für die Täter offenbar nicht von Interesse.

Noch viel stärker trifft die ehrenamtlichen Verkehrserzieher, dass zahlreiche Schlüssel verschwunden sind. Schlüssel, die unter anderem zu einer Schließanlage gehören und die nun möglicherweise ausgetauscht werden muss. Schaden haben die ungebeten Gäste auch an den Türen des Doppelcontainers hinterlassen. So wurden Schlösser zerstört und die Türen ausgehebelt. Hier ist der Sachschaden noch gar nicht genau zu beziffern. „Ich kann mir vorstellen, dass die Schadenssumme irgendwo zwischen 2000 und 4000 Euro liegt“, meint Schomaker und fügt hinzu. „Das ist viel Geld für einen kleinen Verein, der auf das ehrenamtliche Engagement angewiesen ist.“ Der Schaden, der jetzt angerichtet wurde, bringt den Verein mit seinen rund 50 Mitgliedern an den Rand der Existenz. Für den heutigen Abend hat sich der Vorstand zu einer außerordentlichen Sitzung verabredet, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Erschwerend kommt hinzu, dass der Verein keine Versicherung besitzt und voraussichtlich auf dem Schaden sitzen bleiben wird. „Gerade jetzt sind wir auf die Gartenwerkzeuge angewiesen, damit wir den Verkehrsübungsplatz sowie den Verkehrsgarten in Schuss halten können“, betont Schomaker.

Dabei erfüllen die Oschatzer Verkehrswächter eine wichtige Aufgabe. Innerhalb der Grundschulzeit ist vorgesehen, dass jeder Schüler eine Fahrradprüfung absolviert. Dabei liegt der theoretische Teil bei den Schulen und der praktische Teil wird von der Polizei in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht betreut. „Seit 1992 war jeder Oschatzer Grundschüler mindestens einmal hier bei uns im Verkehrsgarten“, ist Schomaker stolz. Außerdem bietet der Verein auf dem Gelände noch eine Besonderheit an – den Verkehrsübungsplatz, auf dem Fahrschüler oder wenig geübte Fahranfänger in einem rechtlich gesicherten Rahmen Fahrpraxis erwerben können.

Wie es nach dem schweren Schlag mit der Oschatzer Verkehrswacht weitergeht, darüber entscheidet heute der Vorstand, der sich über jede Unterstützung von außen freut.

Von Hagen Rösner