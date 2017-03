Oschatz. Die Polizei sucht Zeugen eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 16.20 Uhr im Oschatzer Ortsteil Rechau ereignet hat. Danach war der Fahrer (46) eines Opel Astra auf der B 6 in Richtung Oschatz unterwegs. In Höhe Abzweig Rechau wendete er und beachtete einen entgegenkommenden VW (Fahrer: 73) – in Richtung Riesa fahrend – nicht. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, teilte die Polizei gestern mit. Der VW überschlug sich und blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen. Der Fahrer und seine Beifahrerin (72) wurden eingeklemmt und durch Kameraden der Feuerwehr gerettet. Beide mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Ein Zeuge (33) hatte Rettungswesen und Polizei gerufen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden. Der Opelfahrer hat sich nunmehr wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.

Zu diesem Unfall sucht die Polizei weitere Zeugen, die Hinweise zum detaillierten Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oschatz, Telefon 03435/6500, zu melden.

Von kasto