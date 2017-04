Schwerer Unfall in Torgau – Rettungshubschrauber im Einsatz

Torgau. Schwerer Verkehrsunfall am Dienstag gegen 8 Uhr auf der B182 am Ortsausgang in Torgau kurz vor der Kuhteichkurve. Beteiligt an dem Unfall war ein Autofahrer, der leichte Verletzungen erlitt. „Der etwa 50-jährige Radfahrer wurde sehr schwer verletzt, möglicherweise lebensgefährlich“, sagte Maria Braunsdorf von der Polizeidirektion Leipzig. Er wurde kurz vor 9.30 Uhr mit einem Rettungshubschrauber des ADAC in eine Leipziger Klinik gebracht. Nachdem der Helikopter gestartet war, gab die Polizei die bis dahin in beiden Richtungen voll gesperrte Straße wieder für den Verkehr frei. Beide Fahrzeuge seien sichergestellt und abgeschleppt worden. Sachverständige seien vor Ort, um den Unfall aufzunehmen.

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Dienstag zwei Menschen auf der Bundesstraße 182 in Torgau verletzt worden. Offenbar waren ein Rad- und Autofahrer zusammengestoßen. Zur Bildergalerie

Von Heinz Großnick/Hagen Rösner