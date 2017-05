Schweta/ Wermsdorf. Im Oschatzer Land fand aus Anlass des Reformationsjubiläums ein Kunstaktionstag statt. Dabei war die junge, erst seit 1951 bestehende Kantorei Hamburg-Flottbek in Oschatz, der ältesten, 410 Jahre zuvor im albertinischen Sachen gegründete Kantorei zu Gast. Neben dem gemeinsamen Singen in der St. Aegidien-Kirche standen eine musikalische Ausstellungseröffnung in der Kapelle von Schloss Hubertusburg und anschließend ein Abendsegen an gleicher Stelle auf dem Programm.

Bei der Ausstellung in der katholischen Schlosskapelle war auch eine Bilderskulptur zu sehen. Ihr Schöpfer ist der Dresdener Künstler Heinz Schmöller. Er fügte die rund 50 Gemälden, die unter anderem an der evangelischen Werkschule Naundorf und an der evangelischen Grundschule „Apfelbaum“ in Schweta dafür entstanden sind, zu einem Gesamtkunstwerk zusammen. An beiden Schulen hatte es dazu Projekttage gegeben. Außerdem hatte Joachim Zehme ihm Rahmen der Kinderuni mit den Apfelbaumschülern an den Gemälden gearbeitet. Unterstützt wurde das Projekt von der Sparkassenstiftung Leipzig.

Die Schwetaer waren bei der Ausstellungseröffnung neben den Bildern auch mit Musik präsent: Das „Apfelbaum“-Schulorchester trat in der Schlosskapelle auf. Beim anschließenden musikalischen Abendsegen mit der Kantorei Hamburg-Flottbek stand kirchliches Liedgut um Martin Luther sowie Orgel- und Kantatenmusik von Johann Sebastian Bach im Mittelpunkt.

„Dieser Aktionstag bietet vielfältige Möglichkeiten der Begegnung“, sagte Joachim Zehme im Vorfeld. Man könne seine Vorurteile prüfen und überwinden, wenn Wessi auf Ossi treffe, Jung auf Alt oder evangelische Christen auf katholische Schlosskapelle. „Im besten Falle nehmen die Teilnehmer für sich die Erkenntnis mit, dass jeder sein eigenes Reformationspotenzial hat“, fasst Joachim Zehme die Hoffnungen zusammen, die er in diesen Kunstaktionstag gesetzt hatte.

Von Axel Kaminski