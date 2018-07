Oschatz

Für 16 Schüler der Oberschule Robert Härtwig in Oschatz beginnen die Sommerferien mit einer besonderen Auszeichnung. Zum Schuljahresende erhielten sie ihre Schwimmabzeichen in Bronze und Silber. Die sechs Jungen und zehn Mädchen absolvierten in den zurückliegenden Monaten ihre Ausbildung bei Rettungsschwimmer und Physiotherapeut Frank Hellmich im Oschatzer Freizeit- und Erlebnisbad Platsch.

Kooperation zwischen Bad und Schule

Die Kooperation zwischen der Oberschule und der Oschatzer Freizeitstätten GmbH ermöglicht die Teilnahme im Rahmen des Ganztagsangebotes der Bildungseinrichtung. Laut Lehrerin Silke Fingas ist die Teilnehmerzahl begrenzt und der Kurs immer sehr schnell ausgebucht. „Um einen Platz zu ergattern, gehört auch ein wenig Glück dazu“, meint sie. Das Ablegen der Schwimmabzeichen richtet sich gezielt an die Kinder der Klassenstufe 5.

Kurs wird ausgesetzt

Dazu gehören die Disziplinen 400 Meter schwimmen – davon 100 Meter Rückenschwimmen und Tauchen, der Sprung vom Drei-Meter-Turm sowie das Retten anderer im Wasser. Im kommenden Schuljahr wird das Angebot wegen des Badumbaus ausgesetzt. Im Schuljahr 2019/2010 soll es wieder aufgenommen werden.

Von Christian Kunze