Wermsdorf

Für die 7. Hubertusburger Friedensgespräche am 14. und 15. September in Wermsdorf hat der Freundeskreis Schloss Hubertusburg Sebastian Krumbiegel als Schirmherrn gewonnen. Der Leipziger Musiker und Prinzen-Sänger unterstützt die Tagung, die in der Tradition des Friedensortes – hier wurde 1763 mit dem Hubertusburger Frieden der Siebenjährige Krieg beendet – stattfinden soll.

Sebastian Krumbiegel- hier in der LVZ-Autorenarena – kommt zu den Friedensgesprächen nach Wermsdorf. Quelle: Kempner

Das Grußwort des Schirmherrn ist bereits im Programm der Veranstaltung zu lesen, am 15. September wird Sebastian Krumbiegel dann auch in Wermsdorf zu erleben sein: Er eröffnet die Tagung in einer Mischung aus Musik und Gespräch.

Abstimmung läuft

Wenn am Tag zuvor, am 14. September in Wermsdorf die Preisverleihung der Hubertusburger Jugendfriedenspreise stattfindet, soll erstmals auch ein Publikumspreis vergeben werden. Noch bis Ende August können die Besucher über die eingereichten Wettbewerbsbeiträge abstimmen.

Schon beim Eintritt in das Schloss treffen Besucher auf eine Arbeit, die Jugendliche für den Jugendfriedenspreis eingereicht haben: Hier steht eine große Skulptur, die das Motto der 7. Hubertusburger Friedensgespräche „Ertraget Einander – Leben wir im (Un)Frieden?“ aufgreift. Die übrigen Arbeiten – darunter Texte, Bilder oder Collagen – befinden sich dann im ersten Stock. Dort liegen auch die Stimmzettel aus, auf denen das Votum der Besucher gesammelt wird. „Für jede positive Bewertung gibt es einen Punkt, und wer die meisten Punkte hat, wird Publikumssieger“, so Freundeskreis-Vorsitzender Wolfgang Köhler zur Verfahrensweise.

Zusätzliche Termine für Bewertungen

Bewertungen sind zu den öffentlichen Führungen in der ersten Etage jeweils sonnabends und sonntags sowie bei extra angemeldeten Rundgängen möglich. Die unterschriebenen Zettel werden in einer bereitstehenden Box gesammelt. Außerdem bieten die Gästeführer des Freundeskreises Termine an, an denen abseits der Führungen das Wermsdorfer Schloss lediglich zur Bewertung der Arbeiten aufgesucht werden kann: Das kann bei freiem Eintritt sonnabends und sonntags von 12.30 bis 14 Uhr sowie wochentags von 17 bis 18 Uhr erledigt werden. In dieser Zeit ist keine Besichtigung der Ausstellung möglich.

Von Jana Brechlin