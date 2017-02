Wermsdorf/Oschatz/ Torgau. Balla balla: Familie Stock aus Wermsdorf hat eine Beule im Auto,weil ein Spieler des FC Grimma die Pille an die Tür ihres Mazda gekickt hat – nur zahlen will für den Schaden keiner. Das hätten Stocks einfacher haben können. In dieser Woche zimmerten Kinder in Oschatz aus Schrott neue Kunstwerke. Dafür zerlegten sie den Müll erstmal in seine Einzelteile. Der Weg zu diesem Kreativkurs hätte sich für Stocks gelohnt – einfach auf dem Hof des E-Werks fahren, die Kids noch mehr Beulen in die Karosse kloppen lassen, vom Erlös des Kunstwerks ein neues Auto kaufen – da fragt keiner mehr nach Schadensregulierung!

Während in Grimma Fußbälle Spuren hinterlassen, wollen Koreaner in Torgau ihre Sporen hinterlassen. Diese Woche fand in der Elbestadt der Spatenstich für Europas größte Pilzfabrik statt. Tonnenweise Kräuterseitlinge sollen hier in gut einem Jahr gezüchtet und in aller Herren Länder verkauft werden. Von 120 neuen Arbeitsplätzen und weiteren Standorten ist die Rede. Letzteres hat den Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar aufhorchen lassen. Am Kreisverkehr in Zschöllau ist nach dem Abriss eines maroden Wohnhauses wieder mehr Platz für Gewerbeansiedlungen – was spricht also gegen eine Außenstelle der Torgauer Pilzproduktion an der Döllnitz?

Torgaus Rathauschefin Romina Barth freut sich, dass bald Gewerbesteuern wie Pilze aus dem Boden schießen und möchte die neue Wirtschaftskraft noch touristisch vermarkten. Vorbild ist die Sornziger Blütenkönigin. Als Repräsentantin der koreanischen Kräuterseitlinge wird eine Sporen-Schönheit gesucht. Bewerbungen für das Amt der Pilz-Prinzessin nimmt die Stadt Torgau ab sofort entgegen.





Von Christian Kunze