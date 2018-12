Oschatz/Leipzig

Der dritte Tag im Prozess um ein Oschatzer Paar, dem Betrug und schwerer Raub vorgeworfen wird, begann mit einem Fauxpas: Ein Polizist aus Machern, der als Zeuge vor dem Landgericht in Leipzig auftreten sollte, war nicht erschienen. Der Grund: ein grober Fehler in der Adressierung der Vorladung.

Es sah also zunächst so aus, als würde dies nur ein kurzer Verhandlungstag werden. Dann aber wandte sich der Vorsitzende Richter Rüdiger Harr mit mahnenden Worten in Richtung des Angeklagten Marcel S.: Er solle sich gut überlegen, ob er nicht doch zu den Vorwürfen Stellung nehmen wolle. Bisher hatte sich der 33-Jährige in Schweigen gehüllt. Nach einer kurzen Beratung mit seinem Verteidiger entschloss sich Marcel S. jedoch, Harrs Worten zu folgen.

Zwei Vorfälle

Dem Oschatzer und seiner Ex-Freundin Stephanie R. (27) werden zwei Vorfälle zur Last gelegt. Sie sollen Männer, die sich mit Stephanie R. über ein Internetportal zum Beischlaf gegen Geld verabredetet hatten, in ihre Wohnung gelockt haben. Dort zahlten die Männer vorab eine vereinbarte Summe. Dann jedoch soll Stephanie R. den Ort des Geschehens verlassen und die Freier mit Marcel S. zurückgelassen haben, der sie unter Androhung von Gewalt ausgeraubt haben soll. So soll das Paar in einem Fall 185, in einem weiteren 200 Euro erbeutet haben. Das Opfer Jürgen H., das nach dem Vorfall die Polizei rief, sei zudem geschlagen worden.

Laut Marcel S. habe es sich dabei aber „nur um eine Backpfeife“ gehandelt. Auch will er während des Vorfalls mit dem anderen Opfer, Thomas S., „deeskalierend gewirkt“ haben, als eine dritte Person, die an der Tat beteiligt war, gegenüber dem Freier immer aggressiver geworden sei. Dass es gewalttätig werden sollte, „war so nicht ausgemacht“. Hinsichtlich der weiteren Vorwürfe zeigte sich S. geständig, wenn auch wenig reumütig. Eher beiläufig schilderte er seine Version der Ereignisse, beantwortete Fragen wie jene, wofür er das Geld brauchte oder wieso ausgerechnet die eigene Wohnung als Tatort ausgewählt wurde, unbedarft mit „Für Drogen halt“ und „Da hab ich nicht drüber nachgedacht“.

Gutachter sagt aus

Anschließend gab ein Gutachter der Sucht- und Drogenprävention seine Einschätzung zur psychischen Verfassung der Angeklagten ab. Stephanie R., die seit 2016 Methamphetamin konsumiert und ein Jahr später mit der Prostitution begann, bescheinigte er „keine Auffälligkeiten, die auf eine psychische Störung hinweisen“. Er empfahl jedoch eine langfristige Drogentherapie anstatt der ambulanten, die sie im Oktober dieses Jahres angetreten hatte. Marcel S. hingegen leide unter einer Polytoxikomanie und einer „dissozialen Persönlichkeitsstörung“, die vor allem seiner langjährigen Drogenkarriere – Cannabis mit 13, Meth mit 14 Jahren – geschuldet sei. Die Erfolgsaussichten einer Therapie schätzte der Sachverständige gering ein, der 33-Jährige zeigte sich dennoch bereit, sich im Anschluss an eine mögliche Haft in Behandlung zu begeben.

Das Urteil soll voraussichtlich am kommenden Dienstag gesprochen werden.

Von Christian Neffe