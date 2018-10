Mügeln

Endlich, nach mehr als zehnmaliger Teilnahme hat es Mügeln geschafft und gewinnt mit 326,30 Kilometern den 15. Städtewettbewerb von EnviaM und Mitgas. 8000 Euro gibt es als Siegprämie. Hinzu kommen weitere 400 Euro, die Bürgermeister Johannes Ecke mit dem E-­Bike im Rahmen der diesjährigen Jubiläumsaktion einfuhr. Auf Rang zwei landet mit 324,16 Kilometern Hainichen und darf sich über 6400 Euro freuen. Dicht dahinter liegt mit 311,33 Kilometern Neuhausen/Spree auf Platz drei und bekommt dafür 4400 Euro.

Auch Sieg in der Kinderwertung

In der Kinderwertung um das „Weiße Trikot“ fährt Mügeln ebenso den Sieg ein. Die 86 Nachwuchsradler schafften 153,72 Kilometer. „Endlich haben wir es mal geschafft und stehen ganz oben auf dem Treppchen“, freut sich Bürgermeister Johannes Ecke. Dass auch die Kinder oben stehen, sei Klasse und zeige, dass auch bei zukünftigen Wettbewerben Mügeln vorn mitradeln werde. Zugleich dankte Ecke den vielen Akteuren und Helfern, die den Start beim Altstadtfest vorbereiteten. Er dankt auch den Vereinen, die Starter stellten. Zu ihnen gehört der Bürger- und Heimatverein Altmügeln – Crellenhain, der die Siegerprämie für die weitere Gestaltung seiner Festwiese erhält. Beim Voten über die eingereichten Projekte hatte der Verein die Nase vorn. Klar, dass Vereinschef Michael Simbke und viele Mitglieder das Wettbewerbsgeschehen aufmerksam in den sozialen Netzwerken verfolgten.

Investition in sanitäre Anlagen

„Gegen 17.30 Uhr, als feststand, dass Mügeln gewinnt, habe ich alle wichtigen Leute informiert. Wir sind total happy. Das Geld wird so eingesetzt, dass viele Menschen in der Region etwas davon haben, wenn sie zu uns kommen. Wahrscheinlich werden wir in sanitäre Anlagen auf unserer Festwiese investieren“, so Simbke. Er habe sich mit dem Bürgermeister verabredet, um die Übergabe der Siegprämie vorzubereiten.

Von Bärbel Schumann