Wermsdorf

Würstchen mit Kartoffelsalat, Gans oder Ente mögen ja zu Weihnachten auf den Tisch kommen, Silvester aber ist Karpfenzeit. Traditionell wird bei vielen Familien dieser Fisch am letzten Tag des Jahres serviert. Die Mitarbeiter der Hälteranlage der Teichwirtschaft Wermsdorf in Göttwitz sind darauf eingestellt. Die erste Schicht beginnt hier schon lange vor dem Morgengrauen, wenn der Räucherofen bestückt wird, und ab 8 Uhr gehen dann die ersten Karpfen über den Ladentisch. An allen Tagen, einschließlich Sonntag und Silvester selbst, ist der Verkauf hier geöffnet.

Hochbetrieb zum Jahresende

Dabei können die Kunden von der Kasse aus einen Blick auf die Hälterbecken und die Schlachtstrecke werfen: Karpfen, die hier morgens noch im Wasser schwimmen, können so mittags schon auf dem Tisch stehen. „Frischer geht es nicht“, findet Heiner Huhn. Für den Fischwirtschaftsmeister und Betriebsteilleiter bedeutet das Jahresende Hochbetrieb. Schon vor den Weihnachtsfeiertagen nimmt der Fischverkauf in Göttwitz zu und wenn es auf Silvester zugeht, stehen die Kunden schon einmal Schlange bis zur Tür. „Lange warten muss hier trotzdem niemand, wir arbeiten zum Teil in zwei Strecken, damit alle schnell bedient werden können“, versichert Huhn. Die Kollegen in der Hälteranlage sind ein eingespieltes Team, hier weiß auch ohne viel Worte jeder, was er zu tun hat. „Das ist Stress pur, aber wenn alle Schritte wie in einem Getriebe ineinander greifen, macht das richtig Spaß.“

Karpfen auch für Küchen-Neulinge machbar

Zwar verkauft die Teichwirtschaft auch anderen Fisch – vor allem Forelle, Lachsforelle, Stör oder Aal aus dem Räucherofen sind gefragt, trotzdem macht der Karpfen hier das Hauptgeschäft aus. Für alle, die sich ungern an einen ganzen Fisch wagen, werden praktisch grätenfreie Filets und Mittelstücke angeboten. Für den Klassiker der sächsischen Küche, Karpfen blau, gehen jedoch vor allem ganze Fische – küchenfertig geschlachtet und ausgenommen – über die Ladentheke. Im Schnitt bringen die drei bis vier Jahre alten Tiere dann zwei bis fünf Kilogramm mit, wer eine größere Runde beköstigen will, für den fischen die Teichwirtschaftsmitarbeiter in Göttwitz aber auch echte Prachtexemplare mit sieben Kilogramm oder mehr aus dem Becken. Einen guten Monat sind die Fische jetzt in den Hälteranlagen, das ständig frische Wasser dort garantiert einen frischen Geschmack. „Das wissen unsere Stammkunden zu schätzen“, weiß Heiner Huhn. Er rät auch Küchen-Neulingen oder unentschlossenen Hobbyköchen, es einfach einmal mit dem Karpfen zu versuchen. „Karpfen blau ist ein ganz simples Gericht, für das man nur einen Sud aus Wurzelgemüse, Salz und Essig braucht. Der Fisch ist auf diese Art auch schnell zubereitet. Dann noch Salzkartoffeln und Rotkraut dazu, und wer mag nimmt noch Meerrettich, und schon kann gegessen werden“, beschreibt der Fischwirtschaftmeister. Für aktuell 5,80 Euro pro Kilogramm erhalte man einen sehr nachhaltigen Fisch aus der Region, der kurze Wege hinter sich hat.

Karpfen ist ein gesundes Produkt

Letzteres schätzt auch die Umweltschutzorganisation WWF, die den Karpfen als einzigen Fisch überhaupt uneingeschränkt als „gute Wahl“ empfiehlt. Dabei ist der Anteil am Fischverzehr insgesamt gering. Nach Angaben des Fischinformationszentrums Hamburg isst jeder Deutsche im Durchschnitt 14 Kilogramm Fisch pro Jahr, drei Viertel davon machen Lachs, Alaska-Seelachs, Hering, Thunfisch und Forellen aus. Dabei gilt der Karpfen nicht nur als sehr regionales, sondern auch gesundes Produkt: Bei rund 520 Kalorien pro 100 Gramm liefert der Fisch Spurenelemente wie Magnesium, Eisen oder Jod sowie Vitamine A, B1 und B2. „Und vor allem schmeckt Karpfen richtig gut“, nennt Heiner Huhn das wichtigste Argument für den sächsischen Teichfisch. Wer will, bekommt beim Verkauf Rezepte gratis dazu. „Ich wünsche allen gutes Gelingen in der Küche, und wir bedanken uns bei unseren treuen Kunden, die weiter auf den Karpfen aus der Region setzen“, so Huhn.

Die Hälteranlage Göttwitz hat am 28. Dezember von 8 bis 17 Uhr, am 29. und 30. Dezember und Silvester jeweils von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Von Jana Brechlin