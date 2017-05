Mannschatz. Zu einer Kultveranstaltung hat sich in den letzten Jahren die Mannschatzer Maifeier entwickelt. Zu den rund 2000 Besuchern, die sich zu den Mitgliedern des gastgebenden Sportvereins und den Einwohnern rund um den 1. Mai gesellten, gehörten auch die Simson-Freunde aus der Region Malkwitz-Calbitz. Sie wollten sich vom Ruf, den das Fest besitzt, selbst ein Bild machen und unternahmen spontan einen Ausflug mit ihren Krädern. Neben sportlichen Vergleichen im Fußball und Volleyball lockten die Maibaumversteigerung, das Spiel ohne Grenzen und das legendäre Rasentraktorrennen wieder Schaulustige an. Erstaunlich, was alles an lustigen Wettbewerben möglich ist, hat sich mancher Zuschauer beispielsweise beim waagerechten Stapeln von Bierkästen gesagt. Immerhin schafften es die Besten auf 25 Stück. Die Ideen zu den ungewöhnlichen Wettstreiten hatten Michael Weber und seine Mitstreiter. Beim Spiel ohne Grenzen siegte der FC Raitzen, der zum ersten Mal dabei war. Das Rasentraktorrennen konnte Eric Däberitz gewinnen. Trotz der kühlen Temperaturen gingen auch zehn Kinder beim Bobycar-Rennen an den Start. „Das kühle Wetter hat uns schon einige Besucher und Starter weniger beschert, aber dennoch gab es jede Menge Unterhaltung und das Programm hielt für jeden Geschmack etwas bereit“, erklärte Thomas Zinnert vom Vorstand des Sportvereins. Viel Lob gab es von Zinnert auch für regionale Akteure wie vom Oschatzer Turnverein und für die vielen Helfer, ohne die ein solcher Festmarathon nicht möglich wäre.

Von Bärbel Schumann