Oschatz

Wenn Heimatforscher später einmal die Liste der Oschatzer Ehrenbürger durchforsten, dann werden sie Merkwürdiges feststellen. Der Nikolaus, genauer gesagt Sint Nikolaas ist Ehrenbürger der Stadt. Vor zwei Jahren durfte sich Sint Nikolaas ins Ehrenbuch der Stadt eintragen.

Tradition begann vor einem Vierteljahrhundert

Seit über einem Vierteljahrhundert besucht der Heilige Nikolaus mit seinen Mohren aus der Oschatzer Partnerstadt Blomberg den hiesigen Weihnachtsmarkt und bereitet Oschatzer Kindern eine Freude. Für die Begründung dieser neuen Tradition durfte sich Sint Nikolaas, der mit bürgerlichem Namen Charles Vlaanderen heißt ins Ehrenbuch eintragen.

Auch in diesem Jahr stand der Nikolaus aus dem Westen Deutschlands wieder auf der Oschatzer Neumarktbühne. Dass der morgendliche Sonnenschein am Nachmittag in Regen wechselt, störte den heiligen Mann und seine vier Zwarten Pieten nicht. „Ich freue mich, dass wir euch in diesem Jahr wieder hier begrüßen dürfen“, so Oberbürgermeister Andreas Kretschmar über den Besuch der exotischen Gäste. Das Oschatzer Ritual besagt, dass Sint Nikolaas und seine schwarzen Jungs auf der Bühne Platz nehmen, Kinder weihnachtliche Gedichte aufsagen oder ein Weihnachtslied singen. Dafür gibt es dann Beifall von den Zuhörern und ein paar Süßigkeiten von Zwarten Pieten.

Sint Nikolaas auf dem Oschatzer Weihnachtsmarkt 2018 Quelle: Hagen Rösner

„Auch wenn heute vielleicht nicht das beste Wetter ist, aber freue mich jedes Jahr, wenn ich hier in Oschatz sein darf“, sagt Nikolaas alias Charles Vlaanderen. 1992 war er das erste Mal in der Stadt um den weihnachtlichen Brauch aus Blomberg nach Oschatz zu bringen. Der Besuch des Heiligen Nikolauses aus der Oschatzer Partnerstadt ist seit 1992 Tradition. Er wurde von den holländischen NATO-Soldaten aus Blomberg nach Oschatz gebracht. „Für mich ist der Besuch von Sint Nikolaas und seinen Mohren ein aktiver Bestandteil der Städtepartnerschaft“, freut sich der Oberbürgermeister Andreas Kretschmar, der sich auch vor zwei Jahren dafür stark gemacht hatte, den Nikolaus in das Ehrenbuch einzutragen.

Tradition wird heute von einem Heimatverein hochgehalten

Die Tradition von Sint Nikolaas und seinen Mohren wird in der Partnerstadt Blomberg inzwischen von einem eigens gegründeten gemeinnützigen Verein gepflegt. Dem gehören rund 60 Mitglieder an. Im Blomberg erscheint der Heilige Nikolaus allerdings nicht nur mit vier oder fünf Mohren. Hier hat der alte Bischof bis zu 25 Helfer in seinem Gefolge. Und in Oschatz gibt es inzwischen genügend Helfer für den Nikolaus. Fehlt es in einem Jahr an Mohren aus der Partnerstadt, dann schlüpfen auch Oschatzer in die Rolle der Mohren.

Von Hagen Rösner