Oschatz

Zärtlichkeiten mit Freunden, Dresdener Residenz Orchester und Ronny Weiland waren schon da, am Sonntag geht es weiter: Im Thomas-Müntzer-Haus wird es zauberhaft, wenn Torsten Pahl die Zuschauer verblüfft. Die Premiere der neuen Veranstaltungsreihe „ KulturParkett“ am 3. Februar ist nur einer von zahlreichen Höhepunkt in der Stadthalle 2019.

Weiter geht es mit den Kinotagen vom 16. bis 19. Februar und „Traveler“ singt Gerhard Gundermann am 3. März. Der KulturParkett-Liedermachernachmittag läutet einen Monat ein, der mit der „Langen Nacht der Frauen“ (8.), dem „Heimatgefühle“-Konzert mit den Wildecker Herzbuben (15.) sowie Sky du Mont und Christine Schütze aufwartet. Deren Klavierkabarett-Lesung (16.) trägt den Titel „Jung sterben ist auch keine Lösung“. Am 5. April kommen Genießer auf ihre Kosten. Der Abend widmet sich Obstbränden. Schwungvoll geht es am 14. weiter – beim Sonntagstanz mit dem Salon-Streichorchester Dresden. Gesteigert werden kann das nur noch von „The Firebirds in Concert“ am 27. April.

Dixiland mit der Döllnitzbahn

Alles neu macht der Mai – dazu gehören musikalische Frühlingsgrüße. Die versprechen am 5. Mai Sopranistin Romy Petrick, Susanne Engelhardt und Marlies Jacob – ebenfalls wieder im KulturParkett. Eine Woche später lockt das Muttertagskonzert „Alle Rosen dieser Welt“ mit dem Duo „Eventissima“. Am 19. Mai präsentiert das Kabarett academixer „Na Bestens – Das ist das Beste“. In Kooperation mit der Döllnitzbahn, die am 25. und 26. Mai Dixieland-Fahrten anbietet, sind die passenden Klänge zu erleben, am 25. mit Blamu Jatz Orchestrion Weimar, am 26. zum Frühschoppen mit Swingfield&Blue Alley.

Der Schauspieler , Kabarettist und Autor Uwe Steimle gastiert 2019 in Oschatz. Quelle: dpa

Zum Start in den Juni wird es auf dem „ KulturParkett“ noch einmal witzig. „Starke Weiber dürfen mehr“ heißt der Comedyabend am 2. Juni mit „FrauAndrea“, ehe dann im Juli erst einmal Ruhe einkehrt – wenigstens in der Stadthalle.Das Kultduo Laurel&Hardy alias „Dick&Doof“ lässt Ralph Turnheim am 4. August auf dem „ KulturParkett“ aufleben. Zum Finale des Monats spielt beim Sommernachtsball am 31. August die Dresdener Galaband Fridjof Laubner.

Winnetou des Ostens in Oschatz

Drei große Männer geben sich im September die Ehre. Uwe Steimles Programm „Zeit heilt alle Wunder“ vereint am 7. Kabarett und Jazz, Andy Borg ist am 21. im Konzert „Ich schenk dir meine Lieder“ zu erleben und Ost-Entertainer Wolfgang Lippert fragt nur einen Tag später „Wetten, dass...Erna kommt???!!!“. Der Winnetou des Ostens, Gojko Mitic, liest, gemeinsam mit Eberhard Görner am 6. Oktober „Fremd im eigenen Land“ auf dem KulturParkett, am 12. Oktober verordnet die Herkuleskeule Dresden in ihrem Kabarett „Betreutes Denken“.

Der letzte Ballonfluchtversuch der DDR ist Thema des „ KulturParkett“ am 3. November. Dann schildert Jan Hübler einen autobiografischen Tatsachenbericht. Weiter geht es mit den Theatertagen (7. bis 11. November), Genießerabend „Gin“ (22.) und „Magie der Travestie – die Nacht der Illusionen am 23. November.Abgerundet wird das Müntzer-Jahr im Dezember durch „ Weihnachten mit Michael Hirte am 12., der VitaliO-Weihnachtsgala am 14. und dem Weihnachtskonzert der Sächsischen Bläserphilharmonie am 16. Dezember. Letzte Veranstaltung 2019 ist die Silvesterfeier am 31.

Von Christian Kunze