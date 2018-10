Oschatz/Riesa

Die Kameraden der Oschatzer Feuerwehr sind in den vergangenen Tagen mehrfach in Richtung Riesa ausgerückt, um die dortigen Kollegen technisch zu unterstützen. Der Grund: In der Stadt an der Elbe war ein Einsatzfahrzeug mit Drehleiter einige Tage lang ausgefallen. Am Fuhrwerk musste eine Reparatur durchgeführt werden.

Sonderfahrzeuge überörtlich im Einsatz

Was nach einem Akt der Solidarität klingt – und letztlich auch ist – ist laut Lars Natzke, Stadtwehrleiter in Oschatz, jedoch Usus unter den Löschtrupps. „Das ist im Rahmen der Einsatzbereitschaft nichts Außergewöhnliches und kommt immer mal wieder vor“, so Natzke. Sonderfahrzeuge kämen in der Regel überörtlich zum Einsatz, der Drehleiterwagen der Oschatzer Wehr werde bei Bedarf schließlich auch nach Mügeln oder Dahlen geschickt. Das gerade einmal 15 Kilometer entfernte Riesa stelle da keine Ausnahme da – zumindest, wenn aufgrund von Ausfällen oder Wartungsarbeiten Bedarf bestehe.

Digitales System prüft Fahrzeugverfügbarkeit

Im Falle eines Notrufes prüft ein digitales System, welche der benötigten Fahrzeuge zur Verfügung stehen und informiert die entsprechende Wehr. „Wenn das Fahrzeug gebraucht wird, wird es eben geschickt“, umreißt Natzke die Selbstverständlichkeit dieser Aushilfe. „Die Oschatzer Wehr ist einfach die nächstgelegene“, so auch der Riesaer Wehrleiter Egbert Rohloff. „Unsere Zusammenarbeit funktioniert schon seit Jahren bestens.“

Von Christian Neffe