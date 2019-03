Oschatz

Seit 1. März ist Solveig Kühne neue Oschatzer Bürgerpolizistin. Neu ist sie allerdings weder in der Stadt noch bei der Polizei. Die 53-jährige Polizeihauptmeisterin stammt aus Oschatz und arbeitet seit 1994 bei der Polizei. Zuvor war die gelernte Erzieherin acht Jahre in diesem Beruf tätig.

Bei einer Festnahmeeinheit in Dresden beschäftigt

„Ich habe bei der Polizei viele interessante Stationen durchlaufen“, erzählt Solveig Kühne. Sie sei sechs Jahre bei einer Festnahmeeinheit in Dresden gewesen und zwei Jahre als Jugendsachbearbeiterin im Kriminaldienst in der Landeshauptstadt. Danach habe es mit der Rückkehr in die Heimatstadt geklappt. In Oschatz gehörte sie 17 Jahre lang zum Streifendienst. Ihre neue Arbeit ähnele der vorherigen, schätzt die Polizeihauptmeisterin ein. Der Abschied von Nachtschichten und Zwölf-Stunden-Diensten werde ihr nicht schwer fallen.

Raum für Eigeninitiative

„Unsere Bürgerpolizisten sind freier in der Gestaltung ihrer Tätigkeit, haben mehr Raum für Eigeninitiative“, erläutert Revierleiter Jan Müller. Neben Jens Göhre besetze Solveig Kühne nun die zweite in der Struktur des Revieres vorgesehene Stelle eines Bürgerpolizisten. Bisher sei man wegen Personalproblemen im Revier nicht zu diesem Schritt in der Lage gewesen.

Durch ruhige Art gut geeignet

„Ich bin froh, dass sich Solveig Kühne freiwillig für diese schöne Arbeit gemeldet hat“, betont Jan Müller. Sie sei durch ihre ruhige Art sicher gut dafür geeignet. Zu ihren Aufgaben gehöre, die Kontakte zu Institutionen vor Ort wie Stadtverwaltung, Kindereinrichtungen und Schulen zu halten sowie mit den Bürgern und Händlern im Gespräch zu bleiben. Mit Polizeihauptmeister Jens Göhre habe man da schon ein gutes Niveau erreicht. Er werde Solveig Kühne zunächst in ihre neue Aufgabe einweisen. Es sei dann nicht vorgesehen, dass beide getrennte Zuständigkeitsbereiche bekommen. „Beide Bürgerpolizisten sind für die gesamte Stadt zuständig, müssen sie kennen und in Urlaubszeiten oder im Krankheitsfalle einander ersetzen“, erläutert Jan Müller.

Bürgerpolizistin Solveig Kühne ist im Polizeirevier Oschatz telefonisch unter 650 252 erreichbar.

Von Axel Kaminski