Sommerfest in der Mügelner Gartensparte „Grünes Tal“

Mügeln. Sie sind eine gute Gemeinschaft, sorgen gemeinsam dafür, dass ihre Gartenanlage am Rande Mügelns ein Schmuckstück ist. Sie pflegen die Gemeinschaft und eine gute Nachbarschaft, wo sich nicht nur Gartennachbarn gegenseitig unterstützen. Die Mitglieder der Gartensparte „Grünes Tal“ verstehen es auch, gemeinsam zu feiern. Unverzichtbar in jedem Jahr ist dabei das Sommerfest. Dann wird die gesamte Anlage geschmückt. Am vergangenen Wochenende trafen sich die derzeit über 70 Mitglieder dazu. Willkommen waren beim Fest aber auch Einwohner der Stadt und Umgebung. Mancher Gast interessierte sich dann sogar für einen der sieben freien Gärten in der Anlage. Vereinsvorstand Sylvio Karl freute das natürlich und so stand er zum Beispiel der jungen Familie von Thomas Niemetz Rede und Antwort zu Fragen der Pacht, Vereinssatzung oder den Übernahmemodalitäten. „Unser Altersdurchschnitt ist sehr hoch. Da sind uns junge Leute jederzeit willkommen“, meinte der Spartenchef.

Ausgelassene Stimmung mit Wermsdorfer Blasmusikanten

Unter dem Dach des Festzeltes herrschte unterdessen ausgelassene Stimmung. Dafür sorgten die Wermsdorfer Blasmusikanten und ihre Unterstützer anderer Kapellen, denn noch immer ist zu spüren, dass für viele Urlaubszeit ist. Thomas Syrbe, langjähriges Mitglied der Wermsdorfer Kapelle, sorgte zwischen den einzelnen Musikstücken ebenso immer wieder mit seiner Moderation für humorvolle Unterhaltung.

Die Stimmung war prächtig, es wurde geschunkelt und geklatscht. Ein Zeichen, dass sich Gartenfreunde und auch Gäste beim Sommerfest recht wohl fühlten. Das freute besonders Udo Bäßler, stellvertretender Spartenvorsitzender. Er hatte diesmal die Organisation des Festes übernommen und lag mit dem Programm richtig. Gut zu tun hatten so auch alle, die ehrenamtlich für die kulinarische Versorgung verantwortlich waren. Zur Kaffeezeit waren die zehn von Spartenfrauen spendierten Kuchen beim Kuchenbasar schnell ausverkauft.

Auch der seit Januar neu im Amt als Fachberater in der Sparte gewählte Ingolf Konetzke hatte hinter dem Zapfhahn viel zu tun, um durstige Kehlen zu stillen.

Von Bärbel Schumann