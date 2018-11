Luppa

Zum 49. Mal haben die Mitglieder des Luppaer Rassegeflügelzüchtervereins ihre Tiere zur schau gestellt und von erfahrenen Preisrichtern bewerten lassen. Zugleich richteten sie die diesjährige Kreisschau für die Oschatzer Region aus. Deshalb sind unter den 46 Ausstellern auch etliche aus Dahlen, Oschatz, Wermsdorf, Mügeln oder Grimma zu finden. „Mit der Beteiligung von 388 Tieren sind wir zufrieden“, erklärt Vereinsvorsitzender Steffen Uhde am Vormittag des ersten Ausstellungstages, nachdem Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller vorbeigeschaut hatte. Von den ausgestellten Tieren sind 182 Tauben und 152 Zwerghühner. Der Rest ist vor allem großes Wassergeflügel.

Siebenmal die Bestnote

In den Gängen in der Ausstellungshalle am Sportplatz herrscht Betrieb. „So viele Besucher waren es zum Auftakt noch nie“, meint Uhde. Viele von ihnen sind Züchter, die auch gekommen sind, um unter den zum Verkauf stehenden Tieren nach geeigneten Tauben, Hühnern, Enten oder anderem Geflügel Ausschau zu halten. Zeitiges Kommen sichert schließlich die besten Tiere.

Stichwort Beste. Die fünf Preisrichter, die am Freitag das angemeldete Geflügel beurteilten, konnten den Züchtern gute Noten für ihre Arbeit in den vergangenen Monaten ausstellen. Sieben Mal konnten sie allein die Bestnote „Vorzüglich“ sowie das nachfolgende „Hervorragend“ 16-fach vergeben. „Im letzten Schaujahr gab es ähnlich hohe Bewertungszahlen“, berichtet der Vereinsvorsitzende. Doch trotz der guten Noten mussten die Juroren Kritik üben. Eine, für die die Züchter bei den gezeigten Tiere eigentlich gar nichts können. Steffen Uhde klärt auf: „Unsere Preisrichter bemängelten die Lauffarbe. Die Farbe der Beine sind in diesem Jahr nicht so kräftig ausgeprägt. Das ist wahrscheinlich eine Folge der Sommerhitze.“

Teilnahme an größter Rassegeflügelausstellung

Dennoch blicken viele der Züchter, die an der Kreisschau in Luppa teilnahmen, optimistisch der „Lipsia-Schau“ Anfang Dezember, der größten Rassegeflügelausstellung in Deutschland, entgegen. Auch von den 30 Mitgliedern des Luppaer Vereins werden dort einige ausstellen. Hans-Peter Schumann gehört dazu. Auch wenn er am Wochenende ohne Meistertitel blieb, will er in Leipzig an seine Vorjahreserfolge mit seinen Gimpeltauben anknüpfen. „Ich war mit fünf Tieren dabei und habe fünf Preise mit nach Hause gebracht“, erzählt er stolz. Auch Zwergenten weiss wird er vorstellen. Sie züchtet Schumann erst seit zwei Jahren, schaffte sie für Enkelin Emmi an. Er hofft, dass sie in seine Fußstapfen tritt.

Kreismeistertitel in Luppa errangen Volkmar Beier, Hans Lehmann, Stefan Zimmermann, Robert Hendriok und Kristina Hessler. Vereinsmeister wurden Volkmar Beier, Gerd Hendriok, Steffen Uhde, Robert Hendriok und Hendrik Uhde.

Neben einem Tierverkauf hatten die Züchterfrauen der Organisatoren auch eine Tombola vorbereitet. Hier gab es ein Spanferkel als Hauptpreis zu gewinnen. Außerdem sorgten sie für das leibliche Wohl der Besucher an beiden Ausstellungstagen. Damit wurde die 49. Ausstellung der Luppaer wieder ein Erfolg.

Von Bärbel Schumann