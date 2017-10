Sonderführung durch Ulanen-Ausstellung im Oschatzer Stadtmuseum

Oschatz. Das Stadt- und Waagenmuseum Oschatz lädt am kommenden Sonntag, dem 29. Oktober, nochmals zu einer Sonderführung um 14.30 Uhr in die aktuelle Sonderausstellung „Erinnerungen an das 1. Königlich Sächsische Ulanen-Regiment Nr. 17 in Oschatz von 1867 bis 1919“ ein. Die Ausstellung stößt laut Museumsleiterin Dana Bach auf sehr großes Interesse. So haben sich auch zahlreiche Heimat- und Traditionsvereine die Schau angesehen. Unter anderem waren der Traditionsverein der Ulanen aus Geithain und der Husarentraditionbsverein aus Großenhain zu Gast.

Vor 150 Jahren wurde in Oschatz das 1. Königlich Sächsische Ulanen-Regiment Nr. 17 stationiert. Zahlreiche fotografische, schriftliche und gegenständliche Exponate informieren über die Geschichte des Regimentes und aus dem Leben der Ulanen in Oschatz. Die Museumsleiterin Dana Bach sowie der Buchautor und Heimatfreund Dr. Manfred Schollmeyer werden bei der Sonderführung über die Ulanenzeit in Oschatz informieren.

Viele Ansichtskarten und Sammlerstücke, wie zum Beispiel Reservistenkrüge, Reservistenpfeifen, Erinnerungsfotos, Belege zu Regimentsjubiläen sowie zur „Vereinigung ehemaliger 17er Ulanen“ und deren Wiedersehensfeiern nach der Regimentsauflösung 1919 wurden für die Sonderschau zusammengetragen.

Die Wiedergabe einer historischen Aufnahme des Parademarsches der Oschatzer Ulanen gibt einen belebten Einblick in diesen Teil der Oschatzer Stadtgeschichte. Die Sonderausstellung ist noch bis 19. November im Stadt- und Waagenmuseum Oschatz zu sehen.

Von Hagen Rösner