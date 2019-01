Ganzig/Philippinen

Der Start in das neue Jahr war für Sophie Jähnigen aus Ganzig anders als sonst, und das lag nicht nur daran, dass sie auf den Philippinen im Pazifik angekommen ist, wo sich das Wetter doch sehr vom Klima zuhause unterscheidet. Auf dieser Station ihrer Weltreise lernt sie eine über hundertjährige Tätowiererin kennen, verkauft Müsli am Straßenrand und feiert Silvester mit Weintrauben.

Whang-Od sieht andere Gesichter im Fünf-Minuten-Takt

Whang-Od Oggay sitzt auf einem bodentiefen Kissen. Die Beine in der in Asien typischen Hockposition. In einer Hand hält sie ein Stück Bambus, an dessen Ende ein Dorn vom Pomelobaum befestigt ist. In der anderen Hand hält sie eine Art Hammer. Ihre Hände sind schwarz von Tinte, zusammengemischt aus Kohle und Wasser. Ihr gegenüber sitzen im Fünf-Minuten-Takt andere Gesichter. Alle haben sie den beschwerlichen Weg in das Bergdorf Buscalan auf sich genommen, um von der letzten traditionellen “Mambabatok“ – einer Kalinga-Tätowiererin – ein Tattoo zu bekommen. Es ist offensichtlich, dass die Frau schon etwas betagter ist. Dass sie aber laut Wikipedia am 17. Februar 2019 ihren 102. Geburtstag feiern soll, kann man kaum glauben. Cool sieht sie aus, mit ihrem roten Lippenstift und ihrem Haarband.

Routiniert hämmert sie einem nach dem anderen ihr Markenzeichen in die Haut: drei in einer Linie verlaufende Punkte. Eine Erinnerung für immer. Auch für mich, obwohl ich mich gegen ein Tattoo entscheide.

Weltenbummlerin verkauft Müsli an der Straße

Hier in diesem Bergdorf kann man sie noch finden, die traditionellen Filipinos von einst. Eingebettet in atemberaubende Aussichten auf halsbrecherischen Wegen durch die Reisterrassen. In den Städten indes ist ein modernes Leben eingekehrt, mit vielen amerikanischen Einflüssen. Zwei Welten irgendwie und ich mal wieder mittendrin. Um ein bisschen Geld zu sparen und mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen, habe ich mich dazu entschlossen, noch einmal für Unterkunft und Verpflegung zu arbeiten. Ich finde eine nette Stelle als Granola-Verkäuferin in Baguio. Und bevor ich mich versehe, stehe ich in den geschäftigen Straßen der Stadt und bringe das Knuspermüsli an die Filipino-Frauen und manchmal auch Männer. Die gesunde Snack-Alternative kommt gut an, bei den Fastfood-verwöhnten Filipinos und das Verkaufsabenteuer macht richtig Spaß. Außerdem lebe ich bei einer philippinischen Familie, was mir den perfekten Einblick in die Kultur gewährt. So kann ich sagen, dass der Spruch: „Andere Länder, andere Sitten“ hier wirklich ins Schwarze trifft und Aberglaube eine große Bedeutung einnimmt. Zum Beispiel ist es hier ratsam an einem Freitag nicht zu baden, denn dies bringt Pech. Auf das Fahren mit einem roten Auto sollte man hier ebenfalls verzichten, wenn man sich nicht mit dem Schicksal anlegen will. Und schwarze Kleidung gehört mal überhaupt nicht in den Kleiderschrank, denn damit provoziert man angeblich den Tod eines nahen Verwandten.

Filipinos nehmen die Geburt Christi sehr ernst

So schlendern die Tage dahin und bevor ich es richtig begreifen kann, heißt es plötzlich: Pasko, Pasko. Ganz unmerklich hat er sich herangeschlichen, der 24. Dezember. Und es ist eindeutig, dass die Filipinos die Geburt Christi sehr ernst nehmen. Schon eine Woche vor Heiligabend starten nächtliche Messen, die 3 Uhr morgens beginnen, wobei die Kirchen so voll sind, dass man Plastikstühle vor der Kirche aufstellt, für die Besucher, die keinen Platz mehr in den Kirchenbänken finden. Ich tue mich jedoch sehr schwer mit der Weihnachtsstimmung. Irgendwie wollen die 30 Grad Außentemperatur doch nicht zusammenpassen mit dem Weihnachtsfest. Dennoch, auch auf den Philippinen hat Weihnachten seinen Charme. Weihnachtssänger laufen von Tür zu Tür und singen für ein kleines Taschengeld Weihnachtslieder und unsere philippinische Mama (alle nennen sie so) kocht traditionell für uns. Es gibt zwar keine Wiener, aber ich leiste meinen Beitrag zum Menü mit einem Kartoffelsalat.

Rundes Obst gilt Silvester als Glücksbringer

Und wo Weihnachten ist, da ist auch Silvester nicht weit. Auch auf den Philippinen wird das neue Jahr ausgiebig begossen. Außerdem steht hier Karaoke hoch im Kurs. Überall schallen Gesänge mal besser mal schlechter durch den Ort. Ansonsten ist es ähnlich wie bei uns. Es wird geknallt und gekracht, was das Zeug hält und um Mitternacht gibt es Feuerwerk. Neu ist jedoch, dass in der Silvesternacht rundes Obst gegessen wird. Zwölf Weintrauben zum Beispiel stehen für zwölf Monate Glück im neuen Jahr. Schaden kann es auf jeden Fall nicht.

Von Sophie Jähnigen