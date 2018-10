Vancouver

„You are in bear country“, begrüßt mich ein Schild. Nach über sechs Monaten in Südamerika bin ich also im Land der wilden Bären angekommen: in Kanada, dem flächenmäßig zweitgrößten Staat der Welt. Nahezu zehn Millionen Quadratkilometer endlose Weite. Knapp 30-mal könnte man Deutschland in dieses riesige Land packen, bei gleichzeitig nicht mal halb so vielen Einwohnern. Viel Platz also für wilde Ursprünglichkeit, viel Platz für Wölfe, Elche und eben Bären… Wie war das jetzt noch mal mit Meister Petz? Wenn mich ein Schwarzbär angreift, soll ich mich groß machen und wenn ein Grizzlybär angreift, soll ich mich tot stellen. Oder war es umgekehrt?

Die Tierwelt in Kanada bietet immer wieder schöne Fotomotive. Quelle: Sophie Jähnigen

Zu müde, um weiter darüber nachzudenken, komme ich am frühen Abend im Jasper Nationalpark in den Rocky Mountains an. Jetzt brauche ich erst einmal einen Zeltplatz. Wie erwartet ist alles voll. Zum Glück gibt es auch einen Zeltplatz für all die „Planlosen“ wie mich, die im Vorfeld nichts gebucht haben, den sogenannten „Overflow“-Campingplatz. Overflow ist das englische Wort für Überlaufen. Wenn also nichts mehr geht, findet man hier zumindest noch einen Platz, um sein Zelt aufzustellen. Ein Plumpsklo gibt es auch. Das war es dann aber auch. Keine Duschen, kein Waschbecken und auch sonst kein fließend Wasser.

Müde fahre ich mit meinem Mietwagen die abgelegene Straße entlang. Ich will jetzt nur noch mein Zelt aufbauen und etwas essen. Mein Kopf ist ebenso leer wie mein Magen, als plötzlich eine Grizzlybärin mit ihren zwei Jungen vor mir steht. Direkt am Straßenrand. Was für eine unerwartete Begegnung. Gebannt beobachte ich die drei Bären, die sich völlig unbeeindruckt von mir der Nahrungsaufnahme widmen.

Sophie Jähnigen aus Ganzig auf Weltreise in Kanada genießt dabei Städte wie Vancouver. Quelle: Sophie Jähnigen

Ich bin vollkommen fasziniert und so dankbar, dass ich heute nicht auf dem regulären Zeltplatz untergekommen bin. Dieses Erlebnis ist um ein Vielfaches besser. Grizzlybären sieht man schließlich nicht jeden Tag, nicht einmal in Kanada. Die Tatsache, dass sich diese Bärenfamilie gerade nur etwa einen Kilometer von meinem geplanten Schlafplatz entfernt aufhält, verdränge ich gekonnt. Ich grinse stattdessen einfach nur von einem Ohr zum Anderen. Wahnsinn. Der perfekte Start für meinen Ausflug in die Rocky Mountains. Und auch die folgenden Tage kann ich in vollen Zügen genießen. Die Natur ist wahrlich atemberaubend: Gletscher und Gletscherseen, Wasserfälle, Berge, Wälder. Wer die Natur mag, der muss Kanada lieben. Dramatisch dagegen die lodernden Waldbrände, die schon im zweiten Jahr in Folge für traurige Rekorde sorgen.

Sophie Jähnigen aus Ganzig auf Weltreise in Kanada Quelle: Sophie Jähnigen

Dennoch habe ich eine fantastische Zeit im nördlichsten Land des amerikanischen Kontinents. Auch wenn ich nur einen winzigen Teil erkunden kann. Dafür habe ich ein neues Verständnis von Distanz gelernt, denn in Kanada heißt „Gleich um die Ecke“ gut zwei Stunden Fahrt oder länger. Dieses Distanzverständnis wird auch bei Wanderungen auf die Probe gestellt. Wenn man schniefend einen Berg besteigt und einem ein Kanadier entgegen kommt, der fröhlich verkündet: „You‘re almost there“ (Du bist fast da), dann glauben Sie ihm kein Wort und machen Sie sich auf noch mindestens eine Stunde Fußmarsch gefasst. Ich spreche hier aus wiederholter Erfahrung. Was aber nicht heißen soll, dass die Kanadier nicht nett sind – im Gegenteil. Es ist erstaunlich einfach, sich hier wohl zu fühlen, weil einem jeder das Gefühl gibt, hier willkommen zu sein.

Außerdem liebe ich den Kontrast zwischen modernen Städten wie Vancouver und der wilden, unberührten Natur, da draußen „gleich um die Ecke“. Da ich bei einer Freundin kostenlos untergekommen bin, kann ich mir zudem ausgiebig Zeit lassen, insbesondere bei meinen Erkundungstouren in und um Vancouver. Es tut gut, mal wieder in einer Stadt zu sein, in der doch sehr vieles ähnlich ist wie in meiner Heimat. Besonders kulinarisch lasse ich es mir daher richtig gut gehen.

Wenn das Land des Ahorns und der wilden Bären nicht ein so teures Reiseziel wäre, dann wäre ich auch gerne noch länger geblieben. Meinem bereits überstrapazierten Budget zuliebe verlasse ich jedoch nach fünf Wochen Kanada und den amerikanischen Kontinent in Richtung Fernost. Mein nächste Station: China.

Von Sophie Jähnigen