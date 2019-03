Collm-Region

Der Vorsitzende des SPD-Ortsverbandes „ Döllnitztal“, Roman Becker, ist Spitzenkandidat der Partei für die Gemeinderatswahl in Wermsdorf. Ihm folgen die bereits im Rat vertretenen Ursula Fritzsche, Jenö Kunfalvi und Helga Sembdner. Am Montagabend stellten die Sozialdemokraten ihre weiteren Kandidaten für die Stadt- und Gemeinderäte im Altkreis vor und steckten ihre Ziele für die kommunalpolitische Arbeit in der Gemeinde Wermsdorf ab.

Soziale Themen im Fokus

Traten in der Horstseegemeinde 2014 zehn Bewerber an, sind es dieses Jahr zwölf. Gesteigert hat sich die Partei auch in Oschatz. Hier stehen acht Männer und Frauen zur Wahl, 2014 waren es fünf. Zulauf gibt es auch in Naundorf (2014:0, 2019:2) und Dahlen (2014:1, 2019:2). Weniger Bewerber dagegen stehen in Cavertitz (2014:5, 2019:4) und Mügeln (2014:15, 2019:9) auf dem Wahlzettel. Keinerlei Änderungen gibt es in der Gemeinde Liebschützberg: Hier gibt es, genau wie schon vor fünf Jahren, keinen Kandidaten.Auch für den Kreistag sind alle möglichen 15 Plätze auf den Listen für die beiden Wahlkreise 7 (unter anderem Wermsdorf, Cavertitz, Dahlen, Belgern-Schildau,) und 8 ( Oschatz, Mügeln, Naundorf, Liebschützberg) voll belegt.

Schwerpunkte sind, wie nicht anders zu erwarten, soziale Themen. An erster Stelle stehen Seniorenbetreuung, eine Entlastung der Eltern bei den Kita-Beiträgen sowie die Stärkung der Vereine und des Ehrenamtes. Eine besondere Bedeutung kommt dabei den Feuerwehrmitgliedern und ihrer Aufwandsentschädigung zu,. Darüber hinaus will die SPD die Bedingungen für junge Familien verbessern, die Ortsteile weiter entwickeln, die drei Schulstandorte in Wermsdorf (Oberschule, Grundschule) und Calbitz (Grundschule) sichern sowie weitere Bau- und Eigenheimstandorte schaffen.

Augenmerk auf Hubertusburg

Von zentraler Bedeutung sei darüber hinaus der Ausbau der Digitalisierung und die weitere Förderung des Tourismus, regional und überregional. Besonderes Augenmerk liegt auf Schloss Hubertusburg. Diesem Objekt eine dauerhafte Nutzung zuzuführen, hat sich der Ortsverband ebenso auf die Fahnen geschrieben.

Von Christian Kunze