Oschatz

Frisch aus dem Brandofen kommt ein neues Souvenir der Stadt Oschatz: Carmen Forke hat in ihrer Töpferstube Spardosen aus Ton gefertigt. Sie erinnern in ihrer Form an historische Gewichte aus Gusseisen und damit an die Waagenbautradition an der Döllnitz. Sie sind in zwei verschiedenen Glasuren erhältlich: grün und grün-metallic.

Jede Dose ist ein Unikat

Gleich ist beiden Ausführungen ein Waagensymbol sowie der Schriftzug „Oschatz“. Die Spardosen – vorerst gibt es nur fünf Stück davon – sind aufgrund der Handarbeit allesamt Unikate. Auf Bestellung fertigt Carmen Forke im Bedarfsfall weitere, war von Museumsleiterin Dana Bach zu erfahren. Die „Startauflage“ ist derzeit im Stadt- und Waagenmuseum sowie in der Oschatz-Information erhältlich.

Spardosen haben nur einen Geldeingang

Die Oschatzer Waagenbau-Spardose kostet zwölf Euro und ist ein ideales Mitbringsel oder Geschenk – nicht nur für Sparfüchse im Familien- , Freundes- und Bekanntenkreis. Übrigens haben die Dosen nur einen Geldschlitz, werden also mit jedem Schein und jeder Münze gewichtiger. Um die Dose zu plündern, muss sie wohl oder übel zertrümmert werden.

Von Christian Kunze