Nordsachsen

Etwa 6,5 Tonnen schwer, 7,80 Meter lang, 2,40 Meter breit – mit diesen Maßen bewegt sich die neue „Fahrbare Filiale“ der Sparkasse Leipzig ab 2019 durch den Landkreis Nordsachsen. Damit ist das Fahrzeug zwar etwas kleiner als das Vorgängermodell, bietet laut Sparkasse jedoch mehr Servicemöglichkeiten. Die seit den 1990er-Jahren besonders in kleineren Ortschaften eingesetzte mobile Lösung kommt aber nicht bei allen Kunden gut an.

Sparkasse will auf Kundenwünsche eingehen

Neu an dem Fahrzeug und sicher im Interesse vieler vornehmlich älterer Kunden dürfte der barrierefreie Zugang mittels Rampe sein. Zudem gibt es nun einen ebenerdigen Geldautomaten an der Außenseite des Sparkassen-Mobils. Um Überweisungen abzugeben, müssen sich Kunden ab Januar 2019 nicht mehr anstellen. Ein Briefkasten ist nun genauso wie ein Kontoauszugsdrucker mit an Bord.

„Das alles gab es vorher nicht“, sagt Frank Steinmeyer, Sprecher der Leipziger Sparkasse. Der Finanzdienstleister habe damit auf Kundenwünsche reagiert. So stellt das Unternehmen auch eine Sitzbank und ein Pen Pad für elektronische Unterschriften zur Verfügung. Ein Servicemitarbeiter sei aber natürlich weiterhin mit vor Ort und helfe bei der Bedienung aller Automaten und beim Ausfüllen der Formulare, sagt Steinmeyer.

Ab dem 2. Januar 2019 ist die Sparkasse Leipzig im Landkreis Nordsachsen mit einer neuen fahrbaren Filiale unterwegs. Neben einer zusätzlichen Stufe ist ab sofort auch der barrierefreier Zugang mittels Rampe möglich. Quelle: Wolfgang Sens

Angepasster Tourenplan gilt ab Januar

Die mobile Lösung der Sparkasse stößt seit ihrer Einführung aber nicht nur auf Gegenliebe. Nach Schließungen von Filialen und Selbstbedienungs-Standorten in Dörfern und auf dem Land bemängelten Kunden vielfach die knappen Standzeiten. Einige Ausfälle des Fahrzeugs, über die nicht alle Kunden rechtzeitig informiert werden konnten, sorgten trotz entschuldigenden Worten der Sparkasse für weiteren Unmut.

Ab Januar gilt nun auch ein neuer Tourenplan, der an die bisherigen Kundenfrequenzen angepasst wurde. In Rackwitz beispielsweise hält der Sparkassen-Bus weiterhin am Donnerstag, mit Jahreswechsel jedoch in der Zeit von 8.45 bis 9.30 Uhr anstatt wie bisher von 8 bis 8.30 Uhr. In Cavertitz hält die mobile Filiale ab 2. Januar wie gehabt am Freitag, jedoch von 10.45 bis 11.15 Uhr und nicht mehr von 9.45 bis 10.15 Uhr. Die Sparkasse hofft, dass mit den neuen Zeiten und dem erweiterten Angebot auch in Ortschaften, in denen bisher vergleichsweise wenig los war, mehr Betrieb herrscht, erklärt Steinmeyer.

Die erste fahrbare Filiale der Sparkasse wurde 1992 im heutigen Landkreis Nordsachsen in der Region Torgau eingeführt. Angefangen mit zwei Orten an zwei Tagen in der Woche hält das Sparkassenmobil aktuell an 31 Standorten im Landkreis, von Montag bis Freitag. Im Landkreis Leipzig und im Süden der Messestadt ist die Sparkasse mit einem weiteren Fahrzeug unterwegs.

Den kompletten Routenplan mit allen Standorten und jeweiligen Uhrzeiten finden Sie im Internet unter www.sparkasse-leipzig.de. Die Ansprechpartner der fahrbaren Filiale, Christine Hofmann und Philipp Dreißig, sind unter Telefon 0341 9860 oder via Mail an info@sparkasse-leipzig.de erreichbar.

Von Mathias Schönknecht