Oschatz

Ein dreister Betrüger hatte sich am späten Mittwochnachmittag an einem Supermarkt in der Filderstädter Straße in Oschatz postiert. Wie die Polizei berichtete, sammelte der Mann im Bereich des Einkaufsmarktes angeblich Spenden für einen „ Landesverband für Behinderte und Taubstumme“. Die Spendenliste sei dabei eine schlecht lesbare Kopie eines Ausdruckes mit mehreren Rechtschreibfehlern gewesen. Als der Mann – dunkle Haare, etwa 30 bis 35 Jahre alt – vom Filialleiter angesprochen wurde, verließ er sofort den Supermarkt und entsorgte dabei auch gleich noch die Spendenliste. Er soll dann vor dem Markt in eine helle Limousine mit ausländischem Kennzeichen gestiegen sein, in der noch weitere Personen saßen.

Zeugen gesucht

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Der laut aufgefundener Liste entstandene Schaden habe im niedrigen dreistelligen Bereich gelegen, so die Polizei.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den unbekannten Tätern geben können, werden nun gebeten, sich beim Polizeirevier Oschatz ( Theodor-Körner-Straße 2, 04758 Oschatz, Telefon 03435/650-100) zu melden.

Von lvz