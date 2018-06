Wermsdorf

Noch einmal richtig austoben, und dann geht es in die Ferien: Mit einem Sportfest haben die Mädchen und Jungend der Oberschule Wermsdorf das Schuljahr ausklingen lassen. Dabei stand das Projekt am Tag nach dem WM-Ausscheiden des deutschen Teams unter dem Motto der Fußballweltmeisterschaft. „Das war ein trauriger Tag“, tröstete Schulleiterin Kerstin Krause die jungen Fußballfans und sagte mit Blick auf ein Team, das in den Landesfarben angetreten war: „Aber wir haben hier würdige Vertreter.“ Die Kinder und Jugendlichen hätten es sich verdient, am Ende des Schuljahres noch einmal richtig Energie rauszulassen, und dazu eigne sich das Sportfest wunderbar.

Musikalisch begleitet von Mitgliedern des Spielmannszuges Mutzschen konnten sich die Klassen anschließend beim Fußball und in Aktionsspielen aus verschiedenen Ländern messen. So gab es eine japanische Form der Schneeballschlacht oder etwa Wikingerschach. Und am Ende musste die Landesflagge von rivalisierenden Teams erobert werden.

Von Jana Brechlin