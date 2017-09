Sprechstunde für kranke Puppen und Plüschtiere

Wermsdorf.. Louisas Teddy wird untersucht. Er habe Bauchweh, sagt die fünfjährige Teddy-Mutti aus Liptitz zur leitenden Oberärztin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Fachkrankenhaus Hubertusburg Dr. Birgit Meier. Der Dreikäsehoch muss sich auf die Zehenspitzen stellen, um zu verfolgen, was die Medizinerin und Schwester Angelika Glück mit ihrem Spielkameraden gerade anstellen. Dann steht die Diagnose fest, der braune Bär bekommt vorsorglich eine Spritze und Louisa eine Tüte mit wohlschmeckender Medizin für daheim überreicht. Ein Bild, das am Tag der offenen Tür – zugleich auch Kinderfest – immer wieder zu sehen war. Seit mehr als 20 Jahren veranstaltet und mit großem Engagement der Klinikmitarbeiter sowie vieler freiwilliger Helfer organisiert, gehört eine Sprechstunde für Puppen und Plüschtiere stets zum Programm. Auf diese Weise soll Kindern die Angst vor einem Arztbesuch oder gar einem Krankenhausaufenthalt genommen werden und auch Eltern sich sicher fühlen können, dass ihre Lieblinge bei den Wermsdorfer Fachleuten in besten Händen sind. „Ich komme seit einigen Jahren regelmäßig mit meiner Tochter zum Kinderfest. Ich freue mich immer auf den interessanten Nachmittag“, erklärte Kathrin Franke aus Oschatz, während sie sich mit Tochter Emma in den Klinikräumen umschaute oder eines der vielen Angebote nutzte. Die waren wieder bunt, reichten vom Kuchenbasar über Bastelstraße, Hopseburg bis hin zum Bodypainting. Auch die Wermsdorfer Feuerwehr, die Oschatzer Verkehrswacht und der Förderverein unterstützten die Klinikmitarbeiter bei ihrem Fest. Technik wurde gezeigt, ein Geschicklichkeitsparcours für eine Fahrt mit kleinen Elektrofahrzeugen angeboten.

Von Bärbel Schumann