Oschatz/Dresden

Wenn am Freitagabend in Dresden Semperopernball gefeiert wird, dann wird neben Elke Büdenbender, der Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, auch ein in Oschatz aktiver Unternehmer geehrt. Jürgen Preiss-Daimler, Geschäftsführer der Preiss-Daimler-Group, zu der das Oschatzer Glasseidenwerk gehört, erhält den St. Georgs Orden „für sein unternehmerisches Lebenswerk und seine Verdienste für den Freistaat Sachsen“, gab der Verein Semper Opernball kürzlich bekannt. Zur Erläuterung heißt es, dass die Preiss-Daimler Group „die größte konzernunabhängige Unternehmensgruppe Sachsens“ ist und international beinahe 4000 Mitarbeiter beschäftige.

Glasseidenwerk 1993 gekauft

Preiss-Daimler kaufte das Oschatzer Glasseidenwerk im Jahr 1993 aus Treuhandbesitz und schob die dringend benötigten Investitionen an. Die Mitarbeiterzahl von 1378 zu DDR-Zeiten musste deutlich reduziert werden. Die letzte größere Investition ins Oschatzer Glasseidenwerk war eine Pilotanlage zum Herstellen hochwertiger Glasfasern für rund zwei Millionen Euro, die Mitte vergangenen Jahres in Betrieb genommen wurde.

Preis in der Kategorie Wirtschaft

Jürgen Preiss-Daimler wird der „Sachsen-Preis“ bereits vor Beginn des Balls auf dem VIP-Empfang im Hotel Taschenberg Kempinski überreicht. Der St.-Georgs-Orden wird in den Kategorien Politik, Sport, Soziales und Wirtschaft vergeben. Diese Ehrung wird in diesem Jahr auch Fürst Albert II. von Monaco, Stanislaw Tschertschessow, Trainer der russischen Fußballnationalmannschaft und Idol der SG Dynamo Dresden, sowie dem französischen Schauspieler Alain Delon zuteil.

Der St.-Georgs-Orden zeigt neben dem Wahlspruch Adverso Flumine (lat. für „Gegen den Strom“) das Bildnis des Heiligen Georg zu Pferde, das nach Vorbild eines der wertvollsten Schmuckstücke des Grünen Gewölbes gefertigt wird. Das Motiv symbolisiert den Kampf für das Gute.

Von Axel Kaminski und Frank Hörügel