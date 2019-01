Wermsdorf

Kurzurlauber und Ausflugsgäste, die in Sachsen unterwegs sind, sollen vor allem ab April auch einen Abstecher nach Wermsdorf machen: Auf der kürzlich durchgeführten Reisemesse in Dresden haben die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) die Gelegenheit genutzt, Besucher auf die geplante Sonderschau im Schloss Hubertusburg aufmerksam zu machen. Mitarbeiter verteilten Informationsmaterial und luden die Messegäste nach Wermsdorf ein, wo bis Oktober an die Glanzzeit des sächsischen Rokoko erinnert werden soll.

Erste Adresse für Vermählte war Altes Jagdschloss

Anlass ist die Vermählung von Kurprinz Friedrich August mit der Kaisertochter Maria Josepha vor 300 Jahren. August der Starke richtete für die Hochzeit seines Sohnes eine opulente Feier aus, die sich über einen Monat hinzog. Anschließend kam das junge Paar nach Wermsdorf. „Hier haben sie sich zunächst mehrere Wochen im Alten Jagdschloss aufgehalten. Das waren so etwas wie ihre Flitterwochen und vermutlich notwendig, um sich von den aufregenden Feierlichkeiten in Dresden zu erholen“, weiß Eckart Säuberlich aus Wermsdorf. Zu dem Zeitpunkt habe es das Barockjagdschloss Hubertusburg noch gar nicht gegeben. „Das hat August der Starke ab 1721 für seinen Sohn bauen lassen, und der junge Kurfürst wiederum ließ es später weiter ausbauen“, so Säuberlich. Tatsächlich sei also das über 400 Jahre alte Renaissanceschloss in der Ortsmitte die erste Anlaufstelle des frisch vermählten Paares gewesen.

Finanzministerium unterstützt Schau

Welchen Glanz Friedrich August schließlich nach Hubertusburg brachte, davon sollen sich Besucher vom 28. April bis 6. Oktober einen Eindruck verschaffen können, wenn die SKD die Ausstellungsräume in der ersten Etage mit Exponaten rund um „Das verlorene sächsische Rokoko“ – so der Begleittitel – bestücken wird. Realisiert wird die Schau mit Mitteln aus dem Staatsministerium für Finanzen und in Zusammenarbeit mit dem Schlösserland Sachsen.

Von Jana Brechlin