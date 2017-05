Oschatz. Bezug nehmend auf den Beitrag in der OAZ zu fehlenden Toiletten in den Einkaufsmärkten in der Nossener Straße regt Leser Franz Hurt Veränderungen an, die im Vergleich zu genanntem Problem sehr wohl im Zuständigkeitsbereich der Stadtverwaltung liegen.

Der Senior vermisst Sitzgelegenheiten an den Bushaltestellen in unmittelbarer Nähe der Einkaufsmärkte in der Nossener Straße sowie am größten Einkaufszentrum der Stadt, dem Marktkauf in der Venissieuxer Straße. „Bänke wären dort von Vorteil, denn nach dem Tragen der mitunter schweren Einkaufstaschen braucht man eine Gelegenheit zum Verschnaufen“, begründet der Rentner. Er fragt: „Gedenkt die Stadt an den genannten Stellen, das Einkaufen für die älteren Bürger zu erleichtern?“

Zuständig für derlei Belange im Oschatzer Rathaus ist Michael Voigt. „Bisher ist das der einzige derartige Hinweis, den wir natürlich zeitnah prüfen werden“, so der Leiter des Bauamtes. Allerdings gelte es, verschiedenes gegeneinander abzuwägen. Voigt präzisiert: „Das Aufstellen von Bänken ist nicht an jeder Stelle möglich und hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab, wie etwa Durchgangsbreiten, Grundstücksverfügbarkeit, Vandalismus und Begünstigung der Bildung von Brennpunkten für Lärm und Alkoholmissbrauch“. Ebenso spielten finanziellen Möglichkeiten und der nötige Bewirtschaftsaufwand eine Rolle.

Nach der von Voigt versprochenen Prüfung hat Rathaussprecherin Anja Seidel erfreuliche Neuigkeiten für Franz Hurt. „Es wird zeitnah eine Bank am Marktkauf und eine Bank in der Nossener Straße aufgestellt. Am Marktkauf befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite außerdem noch eine Bushaltestelle mit Sitzgelegenheiten. In der Nossener Straße kann aus Platzgründen nur auf der Seite der Gartenanlage eine Bank aufgestellt werden“, sagt sie.

Von Christian Kunze