Oschatz. Zeit wird es: Die Stadt Oschatz möchte ihren bestehenden Internetauftritt überarbeiten. Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) räumte jetzt im Jugendstadtrat ein, dass das Aussehen, die Navigation und die Inhalte dringend modernisiert werden müssen, um ansprechend und zeitgemäß zu sein.

Die Verwaltung möchte diesen Relaunch außerdem nutzen, um die junge Generation mit ins Boot zu holen, „Uns schwebt vor, in einem Wettbewerb kurze Imagefilme zu suchen, die wir im Bereich Jugend und Jugendarbeit auf der Website integrieren und zum Abspielen bereit stellen. Die Clips müssen keine vollständigen Filme sein. Wichtig ist uns, dass die jungen Oschatzer darin kurz und prägnant zeigen, wie sie ihre Stadt sehen, was ihnen hier gefällt und besonders ist“, so der Oberbürgermeister. Die technischen Voraussetzungen dafür habe heute nahezu jeder junge Mensch, meint er.

Die ausgewählten Einsendungen sollen gesichtet und gemeinsam mit dem Jugendstadtrat ausgewertet werden. All jene Beiträge, die für die Veröffentlichung bestimmt werden, sollen mit einer Prämie belohnt werden – dafür sprachen sich der Stadtchef sowie Stadtrat Stefan Helbig (CDU) aus Merkwitz aus. Die Idee des finanziellen Anreizes begrüßte auch die Jugendstadträtin Emily Griehl. Kleine Beträge zwischen 30 und 50 Euro würden schon genügen – ein zusätzliches Taschengeld sozusagen.

Jungrätin Emely Scholz schlug vor, mit der Werbung für diese Initiative gezielt in die Oschatzer Schulen und Jugendeinrichtungen zu gehen und über die gängigsten Jugendmedien aufzurufen. Im Netz verbreite sich solch ein Aufruf, analog zu anderen Inhalten, rasend schnell und die Jugendlichen selbst könnten mittels ihres Accounts, ihrer Freundeslisten und Aktivitäten dazu beitragen.

Von Christian Kunze