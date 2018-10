Oschatz

Die Stadtverwaltung versendet jetzt an alle Hauseigentümer im Stadtgebiet Oschatz sowie alle ansässigen Wohnungsunternehmen ein Informationsschreiben über den geplanten Glasfaserausbau durch die Deutsche Telekom. „Wir rufen die Hauseigentümer auf, die Unterlagen zu lesen, entsprechend auszufüllen und den Vorgaben gemäß pünktlich an die Telekom senden. Es handelt sich keinesfalls um bloßes Werbungsmaterial im Zusammenhang mit der Breitbanderschließung durch den Landkreis Nordsachsen. Das Schreiben samt seiner Anlagen darf auf gar keinen Fall bedenkenlos in den Papierkorb geworfen werden“, appelliert Pressesprecherin Anja Seidel.

Über 2600 Briefe

Insgesamt werden über 2600 Briefe per Post verschickt. Die Mieter werden separat informiert. Eigentümer, die in den kommenden Tagen keine Post erhalten, melden sich bitte im Bürgerbüro.Der Glasfaseranschluss wird kostenlos für alle Grundstückseigentümer verlegt. Darauf weist die Stadt in dem Schreiben hin, ebenso auf eine Informationshotline, die kontaktiert werden kann, wenn Fragen zu den versendeten Formularen bestehen. Es handelt sich um die Anträge auf die Herstellung des kostenfreien Anschlusses, der über das Grundstück direkt bis ans Wohnhaus verlegt wird. Dazu benötigt die Telekom Angaben von den Eigentümern. Neben den neuen Geschwindigkeiten ist damit eine Wertsteigerung der Immobile verbunden:

Infoabend in der Stadthalle

Weitere Informationsmöglichkeiten zur bevorstehenden Versorgung mit dem „schnellen Internet“ bestehen auf einer Internetseite und einer Bürgerinformationsstelle des Landratsamtes Nordsachsen. Darüber hinaus lädt die Stadt Oschatz interessierte Bürger zu einer Informationsveranstaltung in die Stadthalle Thomas-Müntzer-Haus am Altmarkt 17 ein. Diese findet am Mittwoch, dem 17. Oktober, ab 18 Uhr statt.

Von Christian Kunze