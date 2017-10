Stadtbad Mügeln wird winterfest gemacht

Mügeln. Reger Betrieb herrscht derzeit im Stadtbad Mügeln. Doch es tummeln sich keine Badegäste in dem in diesem Jahr nach gründlicher Sanierung wiedereröffneten Areal. Schwimmmeister Klemens Lehmann befreit das Becken vom Laub und den hereingefallenen Kastanien. Mitarbeiter des Bauhofes entfernen am Beckenrand Pflastersteine. „Diesen Bereich haben wir bis zur Wiedereröffnung noch nicht geschafft. Wenn die Pflastersteine entfernt sind, wird der Untergrund verdichtet und die Steine werden wieder eingesetzt“, klärt Lehmann auf. In dieser Woche musste auch eine Kastanie gefällt werden. „Beim Sturmtief Xavier war ein dicker Ast abgebrochen und nur knapp am Gebäude vorbeigeschrammt.“ Außerdem sei der Baum zur Hälfte morsch gewesen. Aus Sicherheitsgründen kam deshalb die Kettensäge zum Einsatz. Das Wasser soll in diesem Jahr über den Winter im Becken bleiben. Lehmann wird noch ein Überwinterungsmittel hinzugeben. „Das verhindert Algenbildung und dass das Becken auskalkt. Bleibt das Becken mit Wasser gefüllt, erspart sich die Stadt Kosten. Denn immerhin umfasst eine Beckenfüllung 2600 Kubikmeter. Ein weiterer Vorteil: „Die Folie wird nicht so stark belastet und wir benötigen im Frühjahr nicht so starke Reinigungsmittel. Die Lebensdauer der Folie verlängert sich.“





Von Heinz Großnick