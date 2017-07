Klodawa in Polen ist keine offizielle Partnerstadt von Oschatz. Und dennoch gibt es zwischen den zwei Orten seit gut zehn Jahren einen organisierten Austausch. Gepflegt wird dieser seit der Hälfte der Zeit intensiv durch die beiden Jugendfeuerwehren in den Städten. Am Wochenende waren wieder einmal Polen in Oschatz zu Gast.