Lampertswalde

Ein Zeichen im Kampf gegen Blutkrebs setzen jetzt René Dünki und Ilka Naumann aus Lampertswalde. Um einen Stammzellenspender zu finden, organisieren sie am 21. November einen Aktionstag von 17 bis 20 Uhr. Hintergrund ist ein persönliches Schicksal im Umfeld der Initiatoren. „Auf die ganze Thematik sind wir gekommen, da ein Junge von Bekannten, der erst 16 Jahre alte Ben, bereits zum zweiten Mal an Leukämie erkrankt ist. Er benötigt nun dringend eine Stammzellenspende. Die große Hilfswelle im Bekannten-, Kollegen- und Freundeskreis wollen wir mit unserem Einsatz noch ein wenig vergrößern – und vielleicht Bens genetischen Zwilling finden“, erzählt Renè Dünki.

Nur zehn Minuten

Ilka Naumann und René Dünki haben sich selbst im Zuge der Unterstützung das erste Mal mit dem Thema auseinander gesetzt. „Es ist ganz einfach: Um als potenzieller Stammzellspender aufgenommen werden zu können, genügt heutzutage ein Abstrich von der Wangenschleimhaut mit Wattestäbchen und Ausfüllen eines Fragebogens, was lediglich 10 Minuten in Anspruch nimmt – die sogenannte Typisierung. Falls eine Stammzellenspende in Frage kommt, werden die zur Transplantation benötigten Stammzellen aus dem zirkulierenden Blut des Spenders gewonnen. Für diese Spende ist weder eine Narkose oder ein stationärer Aufenthalt erforderlich“, beschreibt der Lampertswalder.

Einladung zum Kaffee

In Deutschland warten 3400 Menschen auf einen genetischen Zwilling, weltweit ungefähr das zehnfache. Die Datenbanken sind weltweit verknüpft. Unterstützt wird die Typisierung in Lampertswalde von der Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Register gGmbH (NKR). Von dort stammen die Pakete, mit deren Hilfe Freiwillige sich am 21. November in die Kartei potenzieller Spender aufnehmen lassen können. Ilka Naumann und René Dünki laden zu sich nach Hause, Am Winkel 9, ein, um darüber hinaus bei einer Tasse Kaffee oder Tee miteinander ins Gespräch zu kommen. Mit ihrer Bereitschaft geben Sie nicht nur Ben, sondern auch zahlreichen anderen Menschen Hoffnung“, so Dünki.

Von Christian Kunze