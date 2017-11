Steinpilze bei Sammlern in der Region Oschatz beliebt

Schweta/Taura. Auch wenn es am Anfang des Pilzjahres 2017 etwas zögerlich los zu gehen schien, sei es schließlich ein recht gutes Jahr für alle Pilzsammler geworden, sagt der Schwetaer Pilzexperte Wolfgang Berger. „Flächenmäßig gab es nicht überall Pilze. Das hing mit dem Regen zusammen. Meistens wurden Steinpilze gefunden. Mir wurde gesagt, dass viele madig waren. Das ist von der Entwicklung der kleinen Fliege abhängig. Wenn diese ihre Eier genau in der Zeit legen, in der die Pilze wachsen, dann sind leider viele von diesen auch madig. Maronen gab es in diesem Jahr nicht ganz so viele wie sonst. Dafür aber genügend Birkenpilze, Rotkappen und auch Hallimasch“, so der Experte. Bei letzterem betont er jedoch, dass hier nur die Pilzköpfe verwendet werden sollten. Die Stiele seien zu faserig. Die Köpfe müssen abgekocht werden, da sie roh nicht bekömmlich seien.

Auch der flockenstieliger Hexen-Röhrling sei dieses Jahr oft gefunden worden, sagt Pilzberater Philipp Anders aus Taura. Dieser Pilz sei trotz seines Namens und der bläulichen Färbung, sobald man ihn anschneidet, ein sehr guter Speisepilz.

Alle Pilze – quer durch den Gemüsegarten

„Es gab dieses Jahr wirklich alle Pilze – quer durch den Gemüsegarten. Die Leute brachten ihre Funde aus dem Garten, von den Wiesen und Wäldern. Aufgefallen ist mir, dass Karbol-Champignons mehr werden. Sie tauchen deutlich häufiger auf als noch vor zehn Jahren. Dieser gilbt, riecht unangenehm nach Karbol, was an Krankenhaus-Geruch erinnert und hier gilt: Finger weg! Karbol-Champignons führen zu schweren Magen-Darm-Problemen“, warnt der Pilzberater. Ebenso rät er vom Pflücken der Stockschwämmchen ab. Obwohl dieser durchaus genießbar sei, ähnele er zu sehr dem Nadelholz-Häubling oder Gift-Häubling, der – wie der Name verrät – giftig ist. Sein Fazit: Bei Unsicherheit lieber stehen lassen oder einen Pilzberater aufsuchen.

Nachfrage nach Expertenmeinung gestiegen

Dass es in diesem Jahr ein gutes Pilzvorkommen gab, merkte der Tauraer daran, dass sich sehr viele Sammler bei ihm beraten ließen. „Die Nachfrage war deutlich gestiegen im Vergleich zu den Jahren, in denen es nicht so viele Pilze gab.“ Doch das Pilzjahr sei noch nicht ganz zu Ende, sagt Anders. „Wenn der erste Frost kommt, ist es jedoch vorbei mit den Pilzen. Auch wenn dann noch welche stehen, ist die Gefahr zu groß, dass sie verdorben sind. Also besser stehen lassen!“ Welche Pilze man noch sammeln kann, sei der violette Rötelritterling. „Dieser sieht blau aus und hat unten Blätter. Er ist genießbar, auch wenn er nicht so gut wie ein Steinpilz schmeckt. Den Samtfußrübling kann man sogar noch im Winter finden und genießen. Er überwindet die Kälte und wächst, sobald es getaut ist. Ihn gibt es bis April“, so Wolfgang Berger. Überrascht war der Schwetaer über den Fund eines Gelbporigen Raufußes. „Dieser wurde von einem Pilzsammler in Schlieben entdeckt. Dort oder auch bei uns in der Region konnte man diesen schon länger nicht mehr finden. Die Schliebener haben mir berichtet, dass sie den Röhrling bereits seit zwei Jahren wieder entdeckt haben. Dieser Pilz ist genießbar.“

Ob auch 2018 wieder Pilze gefunden werden, die man hierzulande schon längere Zeit nicht mehr entdeckt hat, bleibt abzuwarten. Doch bis die Pilzsammler ihre Körbe wieder mit Steinpilzen, Maronen und Birkenpilzen füllen können, werden ein paar Monate vergehen.

Von Kristin Engel