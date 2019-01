Oschatz

„Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!“ ist das Motto des 61. Dreikönigssingens. Mit diesem kehrten am Donnerstag Sternsinger im Rathaus ein.

Evangelische und katholische Gemeinde arbeiten zusammen

Wie bereits im vergangenen Jahr beteiligte sich die evangelische Gemeinde zusammen mit der Römisch-Katholischen Pfarrei St. Hubertus an der Aktion. Diese kommt in diesem Jahr Kindern mit Behinderungen in Peru zugute, erklärte Matthias Demmich, Gemeindereferent der katholischen Gemeinde.

Ziel der bundesweiten Aktion ist es, den Blick auf Kinder mit Behinderungen zu lenken und deren Rechte auf eine uneingeschränkte Teilhabe am Leben der Gesellschaft zu stärken. Besonders in Entwicklungs- und Schwellenländern seien beeinträchtigte Kinder noch zu sehr benachteiligt. Peru ist das diesjährige Beispielland.

Sternsinger am Sonnabend in Pfarreien unterwegs

„Es ist schön, wenn ihr die Tradition des Sternsingens forttragt“, begrüßte Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) die als Heilige Drei Könige verkleideten Sänger. Die Kinder aus Oschatz, Wermsdorf und Mügeln spendeten nicht nur der Stadtverwaltung ihren Segen, sondern besuchten auch weitere Geschäfte in der Stadt.

Neben einem Besuch bei Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) in der Staatskanzlei am Freitag sind sie am Sonnabend in den Pfarreien unterwegs, um Wohnungen und Häuser zu segnen und Spenden zu sammeln.

Von Manuel Niemann