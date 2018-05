Collm

Der Allgemeine Leipziger Wanderverein lud Wanderfreudige zu einer Sternwanderung auf den Collm ein. Es gab fünf Routen, auf denen die Teilnehmer zum Gipfel des 314 Meter hohen Berges gelangten. Die längste war dabei 35 Kilometer und führte vom Kührener Bahnhof zum Collm und wieder zurück. Unterstützt wurden die Veranstalter vom Heimatverein Bergtreue Collm bei der Verpflegung der Wanderer. Hilfe gab es auch von der Döllnitzbahn, die Wanderer von Oschatz bis Thalheim oder Mügeln fuhr.

Die meisten, die sich am Sonnabend auf den Weg machten, kamen aus der Leipziger und Dresdener Region. „Die Passioniertesten unter ihnen sind von Frühjahr bis Herbst fast an jedem Wochenende auf Tour“, weiß die Geschäftsführerin des Sächsischen Wander- und Bergsportverbandes Elke Eichler. Während sie Stempel in die Wanderbücher der Ankommenden drückte, spielte Martina Müller auf ihrem Saxofon ein Ständchen zur Begrüßung. Als erstes erklang das für die Oschatzerin Ulrike Richter, die an diesem Tag zuerst den Collm-Gipfel erreichte.

Von Bärbel Schumann