Strafverteidiger Engel bei „Schmidts Gäste“ in Wermsdorf

Wermsdorf. Zu einem Gesprächsabend in der Reihe „Schmidts Gäste“ wird am Donnerstag, dem 5. Oktober, in das Gasthaus „Goldener Hirsch“ nach Wermsdorf eingeladen. Günter Schmidt hat diesmal den Strafverteidiger Curt-Matthias Engel zu Besuch. Ein Mann, der von Berufs wegen nicht den besten Umgang hat, sondern sich im Gericht mit Mördern, Rauschgifthändlern und Vergewaltigern auseinander setzen muss. „Er hat ständig mit dem Gericht zu tun, verbringt viel Zeit im Gefängnis, und dann heißt der Mann auch noch Engel“, bringt es Schmidt auf den Punkt.

Als Strafverteidiger sei es seine Aufgabe, den Straftäter mit rechtlichen Mitteln zu unterstützen, um gar nicht oder so gering wie möglich bestraft zu werden. „Opfern von Straftaten ist das schwer zu vermitteln und auch bei vielen Bürgern kommt das meist gar nicht gut an“, weiß Schmidt, der selbst viele Jahre lang als Schöffe tätig war. Jetzt könne sein Gast in Wermsdorf viel Aufklärungsarbeit leisten, kündigt er an. Curt-Mathias Engel wird viel zu erzählen haben. Über die Rolle des Strafverteidigers, über Strategien, über den Umgang mit Straftätern. „Rechtsanwalt Engel gehört für mich zum Typ knallharter Verteidiger, hat aber auch viel Humor“, so Schmidt.

Der Abend am Donnerstag beginnt um 19 Uhr im Gasthaus „Goldener Hirsch“ in Wermsdorf.

Von Jana Brechlin