Um die Alte Mädchenschule, in der sich das Mügelner Museum befindet, ist ein Streit entbrannt. Die Stadt will in Teilen des Gebäudes Wohnungen schaffen, Museumsleiter Andreas Lobe plädiert dafür, das Haus komplett für Ausstellungen und als Ort der Begegnung zu nutzen. Jetzt droht er damit, das Handtuch zu werfen.